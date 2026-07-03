Τη θέση ότι δεν προκύπτει ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων στον διορισμό των ποινικών ανακριτών για την υπόθεση του «Κράτος Μαφία», εξέφρασε ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο κ. Αντωνίου ξεκαθάρισε ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας για τη διασφάλιση της αμεροληψίας της διαδικασίας και πρόσθεσε ότι ο ίδιος ο Χρίστος Μυλωνόπουλος γνωστοποίησε εξαρχής τη σχέση που αποτέλεσε αντικείμενο δημόσιας συζήτησης, γεγονός που, όπως είπε, αποδεικνύει καλή πίστη.

Διευκρίνισε, την ίδια ώρα, ότι ο επικεφαλής της ανακριτικής ομάδας εξέτασε τα δεδομένα και αποφάσισε τον αποκλεισμό του κυρίου Μυλωνόπουλου από το σκέλος της έρευνας (για τη Focus) που θα μπορούσε να δημιουργήσει ζήτημα.

«Επιθυμία της Κυβέρνησης είναι η ολοκλήρωση της έρευνας ακόμα και πριν από την εξάμηνη προθεσμία αν και δεν αποκλείεται εύλογη παράταση εφόσον τεκμηριωθεί σχετική ανάγκη», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά το ποιος θα αποφασίσει για ενδεχόμενες ποινικές διώξεις, ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι βάσει του Συντάγματος, η αρμοδιότητα ανήκει στη Νομική Υπηρεσία.

Είπε, τέλος, ότι η διαδικασία θα κινηθεί με απόλυτο σεβασμό τόσο στο τεκμήριο αθωότητας όσο και στην αρχή ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου.