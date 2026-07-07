Η Kύπρος, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Φ», αναδεικνύεται σε κορυφαίο παγκόσμιο προορισμό, αλλά και κορυφαίο της Ευρώπης, για τη μετεγκατάσταση εύπορων επενδυτών, καταλαμβάνοντας την 4η θέση παγκοσμίως. Και προτού σπεύσουμε να πούμε ότι οι χώρες που βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία είναι φορολογικοί παράδεισοι, να σημειώσουμε ότι περιλαμβάνονται χώρες όπως η Σιγκαπούρη, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και άλλες.

Επί της ουσίας λοιπόν. Δεν είναι κακό ότι η χώρα μας προσελκύει εύπορα άτομα και επενδυτές. Τουναντίον. Το κακό είναι ότι η χώρα μας δεν είναι ελκυστική για τα άτομα που ζουν εδώ, που δεν είναι εύποροι ούτε επενδυτές, αλλά μισθοσυντήρητοι, οι οποίοι κατηγοριοποιούνται στη μεσαία και χαμηλή εισοδηματική τάξη. Αφού λοιπόν πετύχαμε να καταστούμε ελκυστικοί για τους εύπορους και τους επενδυτές, καιρός να γίνουμε ελκυστικοί και για τους πολίτες και εργαζόμενους στην ίδια τους τη χώρα.

Αγ.Αγ.