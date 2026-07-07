Ο αγροτικός κόσμος επιθυμεί να επενδύσει, να εκσυγχρονιστεί και να παραμείνει στη γη του. Σύμφωνα με στοιχεία του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, υποβλήθηκαν πέραν των 1.225 αιτήσεων με συνολική διεκδικούμενη επιδότηση περίπου €187,6 εκατ. Αν συνυπολογιστούν και οι 134 υπό διαμόρφωση αιτήσεις που αναμένεται να οριστικοποιηθούν μέχρι τα μέσα Ιουλίου 2026, το συνολικό επενδυτικό ενδιαφέρον ξεπερνά τα €204 εκατ.

Ωστόσο, το διαθέσιμο κονδύλι για το μεγάλο επενδυτικό μέτρο και την πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών ανέρχεται στα €67,5 εκατ. και επομένως η ζήτηση για επενδύσεις είναι σχεδόν τριπλάσια από την προσφορά των διαθέσιμων κεφαλαίων.

Κύπριοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι αποδεικνύουν ότι παρά το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την απειλή της λειψυδρίας, είναι έτοιμοι να ρισκάρουν και να εισέλθουν στη νέα εποχή. Επιχειρήσεις με ενισχύσεις που μπορούν να φτάσουν έως και τις €800.000 ανά εκμετάλλευση δείχνουν ότι ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζεται πλέον με όρους σύγχρονης επιχειρηματικότητας.

Η κυβέρνηση οφείλει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο ανακατανομής κονδυλίων εντός του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ συνολικού ύψους €454 εκατ. ή ακόμη και να αναζητήσει πρόσθετους εθνικούς πόρους, ώστε να ικανοποιηθεί το μεγαλύτερο δυνατό μέρος αυτών των αιτήσεων. Κάθε ευρώ που επενδύεται στην αγροτική παραγωγή επιστρέφει πολλαπλάσια στην κυπριακή οικονομία, ενισχύοντας την επισιτιστική ασφάλεια και συγκρατώντας τον πληθυσμό στις κοινότητες.

Α.Ν.