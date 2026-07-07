Καθημερινά πολίτες και εργαζόμενοι στο παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πολύ άσχημη εικόνα. Δυο τρία πρόσωπα να κοιμούνται στο έδαφος, σε κάποιο παγκάκι, σε ένα πλακόστρωτο. Ακάλυπτοι, μόνοι, στη θέα κάθε περαστικού.

Στην Κύπρο που μόλις άφησε την Προεδρία της ΕΕ, στην πόλη των πύργων. Ουδείς ενδιαφέρεται γι’ αυτά τα άτομα, παρόλο που όλοι γνωρίζουν την ύπαρξή τους. Θα πρέπει ο Δήμος μαζί με τις κρατικές υπηρεσίες να βρουν μια λύση για τα πρόσωπα αυτά. Λίγη αξιοπρέπεια τούς αξίζει, ας τους την δώσουμε. Σε μια περίοδο που το παλαιό Νοσοκομείο θα αρχίσει ανακαίνιση, είναι η ευκαιρία να δοθεί μια λύση για τους άστεγους, μια σκεπή, ένα πιάτο φαί και μια φροντίδα. Ας τους κοιτάξουν ως άνθρωπους…

ΜΙΧ.