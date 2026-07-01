Ήταν μεγάλο αθλητικό γεγονός για την Αμμόχωστο πριν από το 1974. Οι αγώνες τα «Γιαλλούρεια» που ήταν αφιερωμένα στον αριστούχο μαθητή, σημαιοφόρο και ήρωα του απελευθερωτικού αγώνα 1955-1959 Πετράκη Γιάλλουρο, διοργανώνονταν από το Α’ Γυμνάσιο Αρρένων Αμμοχώστου στο θρυλικό Στάδιο ΓΣΕ στην Αμμόχωστο, από το 1965 σε μορφή Επαρχιακών Μαθητικών Αγώνων με τη συμμέτοχη των Γυμνασίων Μέσης Εκπαίδευσης της πόλης και Επαρχίας Αμμοχώστου.

Η αναβίωση των ιστορικών αυτών Αγώνων θα πραγματοποιηθεί, μετά από συνεννόηση με την ΚΟΕΑΣ στις 3 Ιουλίου 2026, στο Λανίτειο Στάδιο στη Λεμεσό, σε μορφή Παγκύπριας Ημερίδας Στίβου, αναγνωρισμένης από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου, σε συνεργασία και υπό την αιγίδα της ΚΟΕΑΣ, με τη συμμετοχή των έξι Γυμναστικών Συλλόγων που είναι μέλη της.

Τις δαπάνες της διοργάνωσης αυτής θα αναλάβει εξολοκλήρου η Σχολική Εφορεία Αμμοχώστου ως Μέγας Χορηγός των Αγώνων, χωρίς να υποστεί καμιά απολύτως οικονομική επιβάρυνση η ΚΟΕΑΣ. Την Τεχνική υποστήριξη των Αγώνων έχει αναλάβει η ΚΟΕΑΣ, η οποία φρόντισε να ενταχθούν οι εν λόγω αγώνες στο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Το πρόγραμμα και άλλες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μεταγενέστερα.

Η Σχολική Εφορεία Αμμοχώστου, μέσω της αναβίωσης των αγώνων αυτών, θα συμβάλει έτσι ώστε οι αθλητές και αθλήτριές μας να έχουν την ευκαιρία να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν τα όρια για διεθνείς διοργανώσεις και να βελτιώσουν τις ατομικές τους επιδόσεις.

Οι συντελεστές για την αναβίωση των αγώνων «Τα Γιαλλούρεια», από δεξιά ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Αμμοχώστου, Τάσος Φ. Αρέστη, ο Πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ, Περικλής Α. Μάρκαρης και ο διευθυντής της ΚΟΕΑΣ, Ανδρέας Α. Βρυωνίδης.

Ο Πρόεδρος κ. Τάσος Φ. Αρέστη και το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Εφορείας Αμμοχώστου με ανακοίνωσή τους εξέφρασαν δημόσια τις ευχαριστίες τους στον Πρόεδρο, κ. Περικλή Α. Μάρκαρη, στον Διευθυντή, κ. Ανδρέα Α. Βρυωνίδη και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΑΣ για την άμεση ανταπόκριση, συνεργασία και απόλυτη στήριξή τους προς τη Σχολική Εφορεία Αμμόχωστου, για υλοποίηση του οράματος της αναβίωσης των αγώνων αυτών καθώς, και στον Πρόεδρο, κ. Νίκο Αγιομαμίτη και σο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Εφορείας Λεμεσού για την παραχώρηση του Λανιτείου Σταδίου και για τη διαχρονική στήριξη τους προς τους εκτοπισμένους μαθητές από την Αμμόχωστο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Εφορείας Αμμοχώστου για την περίοδο 2024-2029 αποτελούν οι Τάσος Φ. Αρέστη, Πρόεδρος, Γεωργία Βασιλείου-Μεγαλέμου, Αντιπρόεδρος, Παναγιώτης Παπέττας, Γραμματέας, Χρίστος Νικολάου, Ταμίας, Γιώργος Κάκκουρας, Σωτήρης Νεοφύτου, Θεοδώρα Φραγκή, Τεύκρος Αγγελίδης, Γιώργος Ακρίτας, Ανδρέας Θεοφυλάκτου και Γεωργία Τσιερκέζου, Μέλη. «Ευχή όλων μας η Σχολική Εφορεία Αμμοχώστου να επιστρέψει σύντομα στη φυσική της έδρα, στην πόλη της Αμμοχώστου και να πραγματοποιηθούν ξανά οι Αγώνες στο Στάδιο ΓΣΕ στην Αμμόχωστο», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ο ήρωας μαθητής Πετράκης Γιάλλουρος

Γεννήθηκε στο χωριό Ριζοκάρπασο, της επαρχίας Αμμοχώστου, στις 29 Αυγούστου 1938. Φονεύθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1956 στην Αμμόχωστο από Άγγλους, κατά τη διάρκεια μαχητικής διαδήλωσης, την οποία καθοδηγούσε. Ήταν ο πρώτος νεκρός μαθητής του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Γονείς του ήταν ο Ζαχαρίας και η Αννεζού Γιάλλουρου. Αδέλφια του οι Λευτέρης, Μαρία, Καίτη, Νίκος και Γιάννης. Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Ριζοκαρπάσου. Όταν φονεύθηκε, ήταν τελειόφοιτος και ο σημαιοφόρος του Ελληνικού Γυμνασίου Αμμοχώστου. Ψηλός, λεπτός, με σγουρά μαλλιά και γαλανά μάτια και πάντα πρώτος στα μαθήματά του, ο Πετράκης ήταν ο σημαιοφόρος στις εκδηλώσεις του Γυμνασίου του. Ήταν επίσης Μέλος του λαμπρού σε εθνική προσφορά Σωματείου «Ανόρθωσις» Αμμοχώστου.

Όπως αφηγείται η μάνα του, μιλούσε πάντα για την Ελλάδα. Καημός του και πόθος, όνειρο και τραγούδι του ήταν η Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα: «Να αγωνιζόμαστε πρέπει, μάνα, να αγωνιζόμαστε για την Κύπρο μας».

Μετά την έναρξη του αγώνα, και όταν με εντολές του Αρχηγού της ΕΟΚΑ Γεωργίου Γρίβα – Διγενή οργανώθηκε και δραστηριοποιήθηκε η νεολαία, ο Πετράκης Γιάλλουρος τον Οκτώβριο του 1955 εντάχθηκε στις τάξεις της ΑΝΕ (Άλκιμος Νεολαία ΕΟΚΑ) και γρήγορα αναδείχτηκε σε ένα από τα κυριότερα στελέχη της ΑΝΕ του Γυμνασίου. Ήταν ο υπεύθυνος των μαθητικών ομάδων του Ελληνικού Γυμνασίου Αμμοχώστου στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Καθήκοντά του ήταν η οργάνωση των μαθητών του σχολείου του, η γραφή και διδασκαλία τραγουδιών αγωνιστικού περιεχομένου, η διανομή φυλλαδίων, η απόκρυψη και διακίνηση οπλισμού, η μεταφορά της αλληλογραφίας και η οργάνωση μαχητικών μαθητικών διαδηλώσεων. Για τις δραστηριότητές του αυτές είχε επισημανθεί από τους κατακτητές, οι οποίοι και τον κυνηγούσαν.

Στις 6 Φεβρουαρίου 1956 οι μαθητές του Ελληνικού Γυμνασίου Αμμοχώστου συγκρούστηκαν με τον αποικιοκρατικό στρατό σε μια από τις πολλές μαχητικές μαθητικές διαδηλώσεις και η αποικιοκρατική κυβέρνηση διέταξε το κλείσιμο του Γυμνασίου. Την επομένη, 7 Φεβρουαρίου 1956, πολλοί μαθητέε του Ελληνικού Αμμοχώστου Γυμνασίου Αμμοχώστου και του Εμπορικού Λυκείου συγκεντρώθηκαν στην οδό Ερμού και οργάνωσαν διαδήλωση. Ένας από τους αρχηγούς της διαδήλωσης ήταν ο Πετράκης Γιάλλουρος, που ήταν και ο επικεφαλής σημαιοφόρος. Κατά τη διάρκειά της έστησαν οδοφράγματα και λιθοβολούσαν τους Άγγλους στρατιώτες. Εκείνοι χρησιμοποίησαν πραγματικά πυρά εναντίον των διαδηλωτών. Κατά την αποχώρηση, Άγγλος στρατιώτης στόχευσε και πυροβόλησε τον Πετράκη Γιάλλουρο στο μέρος της καρδιάς. Ο Πετράκης προχώρησε δέκα βήματα περίπου, κραύγασε «ζήτω η Ένωση» και έπεσε. Ήταν ο πρώτος μαθητής που το αίμα του πότισε τη γη της Ελληνικής Κύπρου. Η θυσία του θα διδάσκει στις επόμενες γενιές τον δρόμο της αρετής και του καθήκοντος για την ελευθερία της πατρίδας. Η κηδεία του έγινε την επόμενη ημέρα στο Ριζοκάρπασο, καθώς οι Βρετανοί αποικιοκράτες υποχρέωσαν τους γονείς του Ήρωα Σημαιοφόρου, Πετράκη Γιάλλουρου να τον θάψουν στον τόπο καταγωγής του στο Ριζοκάρπασο. Μετά τη δολοφονία του Γιάλλουρου οργανώθηκαν απεργιακές κινητοποιήσεις, μαθητές κατέστρεψαν στα σχολεία τους βρετανικές σημαίες και άλλα αποικιοκρατικά σύμβολα και ύψωσαν Ελληνικές σημαίες.

Η μεταφορά των οστών του στο πολυαγαπημένο του Βαρώσι πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 1962, στην παρουσία του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακάριου Γ΄, βουλευτών Αμμοχώστου, των Αρχών της πόλης, αξιωματικών της ΕΛΔΥΚ κ.ά.

Περήφανα κρατά τη Σημαία του Ελληνικού Γυμνασίου Αμμοχώστου ο Ήρωας τελειόφοιτος Σημαιοφόρος, Πετράκης Γιάλλουρος.

Η καθιέρωση των αγώνων «Τα Γιαλλούρεια»

Το 1965 το Α’ Γυμνάσιο Αρρένων Αμμοχώστου καθιέρωσε μια νέα αθλητική διοργάνωση, «Τα Γιαλλούρεια» εις μνήμην του Ήρωα τελειόφοιτου και σημαιοφόρου του Ελληνικού Γυμνασίου Αμμοχώστου, Πετράκη Γιάλλουρου, με τη μορφή περιφερειακών μαθητικών Αγώνων Στίβου Μέσης Παιδείας, με τη συμμέτοχη όλων των Γυμνασίων την πόλης και της Επαρχίας Αμμοχώστου. Την ευθύνη των Αγώνων είχαν οι γυμναστές του Α’ Γυμνασίου Αρρένων Αμμοχώστου. Οι υπεύθυνοι τρεις γυμναστές του Α’ Γυμνασίου Αρρένων Αμμοχώστου για τους Α’ Αγώνες «Τα Γιαλλούρεια» ήταν οι Αντώνιος Παπαδόπουλος, Ανδρέας Πανταζής και Νίκος Νικολαου.

Τα «Α’ Γιαλλούρεια», σύμφωνα με την εφημερίδα «Η Νίκη» στις 5 Φεβρουαρίου 1965, θα διεξάγονταν το Σάββατο, 6 Φεβρουάριου 1965, στις 14:30 μ.μ. στο Στάδιο ΓΣΕ, όμως αναβλήθηκαν λόγω κακοκαιρίας σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελευθερία» στις 14 Φεβρουαρίου 1965. Τελικά πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 6 Μαρτίου 1965, στις 14:30 μ.μ. στο Στάδιο ΓΣΕ, σύμφωνα με την εφημερίδα «Πατρίς» στις 10 Μαρτίου 1965. Μάλιστα, μας διέσωσε την πληροφορία η εφημερίδα «Το Θάρρος» στις 6 Μαρτίου 1967, ότι στα «Γ’ Γιαλλούρεια» τα οποία έγιναν στις 4 Μαρτίου 1967, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φόρα ο Γιαλλούρειος Αγώνας δρόμου. Η εκκίνηση δόθηκε στην τάξη του Ήρωα. Οι δρομείς πέρασαν από το σημείο που έπεσε ο Πετράκης Γιάλλουρος το 1956 και τερμάτισαν στο Στάδιο ΓΣΕ. Σε αυτούς τους Αγώνες από τότε διακρίνονταν σπουδαίοι μαθητές τότε πρωταθλητές του ΓΣΕ, που δόξασαν μετέπειτα την Αμμόχωστο και την Κύπρο στο εξωτερικό.