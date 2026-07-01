Πυρκαγιά ξέσπασε την Τετάρτη στον δρόμο Λεμεσού-Πλατρών, παρά την Παλώδια, με την άμεση επέμβαση πυροσβεστικών δυνάμεων να αποτρέπει την επέκτασή της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στη σκηνή ανταποκρίθηκαν πυροσβεστικοί σταθμοί Λεμεσού. Η φωτιά περιορίστηκε άμεσα, με τη συνδρομή ενός από τα 12 καδενοφόρα οχήματα που εκμισθώνει η Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν αναπτυχθεί σε στρατηγικά σημεία παγκύπρια, στο πλαίσιο των πρόσθετων μέτρων της φετινής αντιπυρικής περιόδου.

Από την πυρκαγιά κάηκε περίπου μισό εκτάριο ξηρών χόρτων. Για την τελική κατάσβεση παρέμεινε στο σημείο ένα πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια διερευνώνται από την Αστυνομία, με σοβαρό ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από θερμές εργασίες και ειδικότερα από χρήση σμυρίλιου.

Παράλληλα, από σήμερα λειτουργούν σε 24ωρη βάση, πέραν των πυροσβεστικών σταθμών υπαίθρου Μονιάτη, Ευρύχου και Στρουμπιού, οι σταθμοί Πάχνας, Κελοκεδάρων, Λευκάρων, Περιστερώνας και Ξυλοφάγου. Το μέτρο εντάσσεται στον σχεδιασμό για πρόληψη και ταχύτερη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων κατά την αντιπυρική περίοδο.