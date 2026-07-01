Σοκ έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η υπόθεση ενός καθηγητή μουσικής από το Λονγκ Άιλαντ, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται ότι βίασε και στη συνέχεια δολοφόνησε την κουνιάδα τουμέσα στο σπίτι της οικογένειας, όσο η σύζυγός του απουσίαζε σε ταξίδι.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, ο 27χρονος προσκάλεσε την αδελφή της συζύγου του να τον βοηθήσει στη μεταφορά ενός πιάνου στην κατοικία τους στο Νορθ Μασαπέκουα της Νέας Υόρκης. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι, μόλις εκείνη έφτασε, της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά από πίσω, την έπνιξε μέχρι να χάσει τις αισθήσεις της και στη συνέχεια τη βίασε.

Ο δράστης

Μετά την επίθεση, σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος τηλεφώνησε ο ίδιος στο 911 και παρέμεινε στο σημείο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί. Οι αρχές αναφέρουν ότι παραδέχθηκε πως επιτέθηκε στην 25χρονη, η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Η Εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο 27χρονος είχε εκδηλώσει εμμονική έλξη προς την άτυχη γυναίκα από το 2017, αρκετά χρόνια πριν από το έγκλημα. Το θύμα ήταν υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Stony Brook και διέμενε στο ισόγειο της ίδιας κατοικίας, ενώ ο κατηγορούμενος και η σύζυγός του έμεναν στον επάνω όροφο.

Το θύμα

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού, ενώ κατά την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο δήλωσε αθώος. Με απόφαση του δικαστηρίου παραμένει προφυλακισμένος χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης. Παράλληλα, η σχολική περιφέρεια όπου εργαζόταν ανακοίνωσε ότι τέθηκε σε διοικητική αργία μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Ο συνήγορος υπεράσπισής του έκανε λόγο για μια τραγική υπόθεση που έχει συγκλονίσει την οικογένεια, επισημαίνοντας ότι ο εντολέας του είχε μέχρι σήμερα θετική εικόνα ως εκπαιδευτικός. Οι έρευνες των αμερικανικών αρχών για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη.

protothema.gr