Απόλυτα επίκαιρη χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τη γνωστή προσέγγιση του Βάσου Λυσσαρίδη «περί εμπλεκόμενων συμφερόντων».

Σε δηλώσεις του την Κυριακή, μετά το ετήσιο μνημόσυνο του ιδρυτή και πρώην προέδρου της ΕΔΕΚ, στον Ιερό Ναό Αγίων Ομολογητών, στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος είπε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι «ακριβώς αυτό που βιώνουμε σήμερα».

Ο Πρόεδρος είπε, σε δηλώσεις του μετά το μνημόσυνο, ότι πολλές από τις παρακαταθήκες του Βάσου Λυσσαρίδη, «είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί, είναι απόλυτα επίκαιρες και σήμερα».

Πρόσθεσε ότι τιμάται «μια προσωπικότητα που, οφείλουμε να το πούμε, τίμησε την πολιτική ζωή της Κύπρου» και «ήταν παρούσα σε όλους τους αγώνες του κυπριακού λαού, ακόμη και πριν από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Είπε ακόμη ότι ο Βάσος Λυσσαρίδης ήταν μια προσωπικότητα «με καθαρό λόγο, με ξεχωριστό όραμα».

Ο Πρόεδρος πρόσθεσε ότι, στη βάση και αυτής της προσέγγισης, η Κυβέρνηση εργάζεται για να αναβαθμίσει την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, να ισχυροποιήσει τη χώρα και, μέσα από αυτό, να πετύχει «τον στόχο της απελευθέρωσης και επανένωσης του τόπου».

