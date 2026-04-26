Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, καταδίκασε έντονα την «πολιτική βία» που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ανακούφιση που ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, καθώς και όλοι οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση είναι ασφαλείς.

I strongly condemn the political violence at last night’s White House Correspondents’ Dinner.



Relieved that @POTUS Donald Trump, @FLOTUS Melania Trump, and all attendees are safe.



Political violence must be firmly rejected. It has no place in our democratic societies. April 26, 2026

«Καταδικάζω έντονα την πολιτική βία στο χθεσινοβραδινό Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου», δήλωσε ο Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η πολιτική βία «πρέπει να απορρίπτεται σθεναρά» και «δεν έχει θέση στις δημοκρατικές μας κοινωνίες».