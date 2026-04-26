Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, καταδίκασε έντονα την «πολιτική βία» που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ανακούφιση που ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, καθώς και όλοι οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση είναι ασφαλείς.
«Καταδικάζω έντονα την πολιτική βία στο χθεσινοβραδινό Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου», δήλωσε ο Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η πολιτική βία «πρέπει να απορρίπτεται σθεναρά» και «δεν έχει θέση στις δημοκρατικές μας κοινωνίες».