Ιστορία έγραψε ο Κενυάτης Σαμπάστιαν Σάουε στον Μαραθώνιο του Λονδίνου, καθώς έγινε ο πρώτος αθλητής που έσπασε το φράγμα των δύο ωρών σε επίσημο αγώνα, τερματίζοντας σε 1:59:30.

Ο 30χρονος Κενυάτης δρομέας διένυσε την απόσταση σε 1 ώρα, 59 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, σημειώνοντας μια επίδοση που θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα αδύνατη σε κανονικές συνθήκες αγώνα. Με τον χρόνο αυτό, ξεπέρασε κατά περισσότερο από ένα λεπτό το προηγούμενο ρεκόρ του αείμνηστου Κέλβιν Κίπτουμ, ο οποίος είχε τερματίσει σε 2:00:35 το 2023.

Το ιστορικό αυτό επίτευγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο Ελιούντ Κιπτσόγκε είχε γίνει το 2019 ο πρώτος άνθρωπος που έτρεξε μαραθώνιο κάτω από τις δύο ώρες, όμως η επίδοση εκείνη δεν αναγνωρίστηκε ως παγκόσμιο ρεκόρ, καθώς επιτεύχθηκε υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

ROMPIENDO LA BARRERA DE LAS DOS HORAS.

REESCRIBIENDO LA HISTORIA.



Sebastian Sawe gana la Maratón de Londres con un tiempo de 1:59:30 y establece un nuevo récord del mundo. Yomif Kejelcha también baja de las dos horas en su debut. Marcianada.



🏃‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES y… pic.twitter.com/8SbyxBEbm0 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 26, 2026

Σύμφωνα με το BBC, ο Σάουε κινήθηκε από νωρίς σε ρυθμό ρεκόρ, περνώντας το μισό της διαδρομής σε 1:00:29, πριν ανεβάσει ακόμη περισσότερο την ταχύτητά του στο δεύτερο μισό του μαραθωνίου, καταφέρνοντας να τρέξει ταχύτερα ακόμη και από την ιστορική επίδοση του Κιπτσόγκε.

Η καθοριστική του «επίθεση» ήρθε λίγο πριν από τα τελευταία 10 χιλιόμετρα, με μοναδικό δρομέα που κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό του να είναι ο πρωτοεμφανιζόμενος Γιομίφ Κεζέλτσα. Ο Αιθίοπας σημείωσε επίσης εντυπωσιακή επίδοση, τερματίζοντας δεύτερος σε 1:59:41 και έγινε ο δεύτερος αθλητής στην ιστορία που σπάει το όριο των δύο ωρών σε επίσημο αγώνα.

protothema.gr