Η Ελίζαμπεθ Σμαρτ, που έγινε γνωστή παγκοσμίως μετά την απαγωγή και κακοποίησή της σε ηλικία 14 ετών, αποκαλύπτει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, καθώς πλέον συμμετέχει σε αγώνες bodybuilding, μιλώντας ανοιχτά για τη δύναμη, την αυτοπεποίθηση και τη σημασία της προσωπικής εξέλιξης.

Η ίδια έκανε την αποκάλυψη μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας τη νέα της εικόνα, φορώντας ένα σκούρο μπλε μπικίνι.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της εξήγησε πως φοβόταν να μιλήσει δημόσια για την αλλαγή που έκανε στη ζωή της και στο σώμα της, καθώς θεωρούσε πως δεν θα την έπαιρναν σοβαρά και δεν θα είχε τη στήριξη που επιθυμούσε: «Όταν ανέβασα στα stories μου τις φωτογραφίες όπου στέκομαι στη σκηνή με μπικίνι, πιθανότατα σόκαρα πολλούς από εσάς και το καταλαβαίνω, γιατί αν με ρωτούσατε πριν από λίγα χρόνια αν θα συμμετείχα ποτέ σε διαγωνισμό bodybuilding, θα έλεγα “σε καμία περίπτωση, ποτέ των ποτών”. Στην πραγματικότητα, αυτός είναι ο τέταρτος διαγωνισμός στον οποίο παίρνω μέρος, αλλά φοβόμουν να το δημοσιεύσω. Ανησυχούσα μήπως κριθώ, μήπως δεν με πάρουν στα σοβαρά, μήπως θεωρηθώ κάπως “λιγότερη” ή ανάξια να συνεχίσω το έργο μου ως υποστηρίκτρια όλων των επιζώντων. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, όμως, συνειδητοποίησα πόσο τρομακτικά οικείες είναι αυτές οι σκέψεις και τα συναισθήματα για πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν περάσει δύσκολα. Είναι εύκολο να σε βάλουν σε μια ταμπέλα, αλλά στην πραγματικότητα δεν είμαι μόνο αυτό και πιστεύω πως κανείς μας δεν είναι. Είμαστε κάτι πολύ περισσότερο από ένα θέμα, μια ιδέα, μια ετικέτα», έγραψε.

Στη συνέχεια, η Ελίζαμπεθ Σμαρτ τόνισε πως είναι πολύ περήφανη για τον εαυτό της και για το σώμα της που άντεξε τόσες δυσκολίες και της πρόσφερε τρία παιδιά, γι’ αυτό και αποφάσισε τελικά να μοιραστεί το νέο κεφάλαιο της ζωής της με τον κόσμο: «Με ενδιαφέρουν πολλά πράγματα και όσο μεγαλώνω καταλαβαίνω όλο και περισσότερο πόσο σημαντικό είναι να ζούμε το σήμερα στο έπακρο. Δεν ξέρουμε τι φέρνει το αύριο. Δεν θέλω να φτάσω στο τέλος της ζωής μου και να νιώθω ότι έζησα τη μισή, ότι δεν τόλμησα να κυνηγήσω όλα όσα ήθελα να δοκιμάσω. Αυτό ήταν μια μεγάλη αλλαγή για μένα. Ήταν δύσκολο, με πίεσε, με δοκίμασε να μην τα παρατήσω. Και είμαι τόσο περήφανη που το έκανα. Είμαι περήφανη για το σώμα μου και θέλω να το γιορτάσω. Το σώμα μου με κράτησε όρθια στις πιο δύσκολες στιγμές, σε κάθε σκληρή εμπειρία, έφερε στον κόσμο και φρόντισε τρία υπέροχα παιδιά, στάθηκε σε κάθε πρόκληση που του έβαλε η ζωή και με στήριξε μέχρι το τέλος. Γι’ αυτό αρνούμαι να ντρέπομαι για αυτό. Αρνούμαι να νιώθω άβολα επειδή δοκιμάζω κάτι νέο και επιλέγω να αγκαλιάσω τη ζωή όσο πιο ολοκληρωμένα μπορώ. Ελπίζω όλοι μας να βρούμε το θάρρος να κυνηγήσουμε νέες εμπειρίες, στόχους, να εξελιχθούμε και -πάνω απ’ όλα- να βρούμε την ευτυχία», σημείωσε.

Το χρονικό της απαγωγής της Ελίζαμπεθ Σμαρτ

Ήταν ξημερώματα 5ης Ιουνίου 2002 όταν ένας άγνωστος εισέβαλλε στο σπίτι της 14χρονης τότε Ελίζαμπεθ Σμαρτ, στην περιοχή Σολτ Λέικ Σίτι στη Γιούτα. Αμέσως βρέθηκε στο παιδικό δωμάτιο και μέσα σε λίγα λεπτά η νεαρή εξαφανίστηκε. Η Σμαρτ τότε κοιμόταν.

Μόλις αντιλήφθηκε η οικογένειά της την απουσία της κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές, ενώ από την πρώτη στιγμή υπήρξε πρωτοφανής κάλυψη από τα ΜΜΕ για τον εντοπισμό της ανήλικης. Αφίσες, τηλεοπτικές εκκλήσεις, συνεχείς ενημερώσεις και χιλιάδες εθελοντές συνόδευαν καθημερινά τις έρευνες. Για εννέα μήνες, η τύχη της παρέμενε άγνωστη, με την οικογένειά της να ζει σε μια παρατεταμένη κατάσταση αγωνίας που φαινόταν να μην έχει τέλος.

Τον Μάρτιο του 2023 όμως η Σμαρτ εντοπίστηκε ζωντανή. Σύμφωνα με τις έρευνες που έγιναν, κρατούνταν αιχμάλωτη από τον Μπράιαν Ντέιβιντ Μίτσελ και τη Γουάντα Μπάρζι, σε ένα περιβάλλον ψυχολογικής χειραγώγησης, φόβου και ελέγχου, με συνεχόμενες απειλές για την οικογένειά της, από όπου κατάφερε τελικά να δραπετεύσει. Οι δύο δράστες οποίοι συνελήφθησαν και αργότερα καταδικάστηκαν.

Η ιστορία της έγινε ντοκιμαντέρ στο Netflix με τίτλο «Απαγωγή: Ελίζαμπεθ Σμαρτ», που έκανε πρεμιέρα στις 21 Ιανουαρίου.

