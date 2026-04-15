Το εγκεφαλικό ανεύρυσμα είναι ένα αδύναμο ή λεπτό σημείο αρτηρία του εγκεφάλου, το οποίο διογκώνεται και γεμίζει με αίμα. Το ανεύρυσμα μπορεί να ασκήσει πίεση στα νεύρα ή στον εγκεφαλικό ιστό. Μπορεί επίσης να πάθει ρήξη, χύνοντας αίμα στον περιβάλλοντα ιστό (που ονομάζεται αιμορραγία).

Η ρήξη ενός ανευρύσματος μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας όπως εγκεφαλικό επεισόδιο, κώμα ακόμη και θάνατο.

Κάποια ανευρύσματα εγκεφάλου, ιδιαίτερα αυτά που είναι πολύ μικρά, δεν αιμορραγούν ή προκαλούν άλλα προβλήματα.

Αυτοί οι τύποι ανευρυσμάτων συνήθως ανιχνεύονται κατά τη διάρκεια απεικονιστικών εξετάσεων για άλλες ιατρικές καταστάσεις.

Τα ανευρύσματα μπορούν να εμφανιστούν οπουδήποτε στον εγκέφαλο, αλλά τα περισσότερα σχηματίζονται στις κύριες αρτηρίες κατά μήκος της βάσης του κρανίου. Όλα τα ανευρύσματα εγκεφάλου έχουν τη δυνατότητα να πάθουν ρήξη και να προκαλέσουν αιμορραγία στον εγκέφαλο ή στη γύρω περιοχή.

Πώς ταξινομούνται τα εγκεφαλικά ανευρύσματα

Τα ανευρύσματα εγκεφάλου ταξινομούνται ανάλογα με το μέγεθος σε μικρά, μεγάλα, και γιγάντια και κατά σχήμα σε σακοειδή (σαν μούρα), ατρακτοειδή και μυκωτικά.

Τα σακοειδή ανευρύσματα είναι ο πιο κοινός τύπος και μπορεί να προκύψουν από διάφορους παράγοντες κινδύνου, όπως γενετικές καταστάσεις, υπέρταση, κάπνισμα και κατάχρηση ναρκωτικών. Περίπου το 85% των ανευρυσμάτων εντοπίζονται στην πρόσθια κυκλοφορία, κυρίως σε διακλαδώσεις κατά μήκος του κύκλου του Willis.

Τα συμπτώματα ενός μη ραγέντα ανευρύσματος είναι συχνά ελάχιστα, αλλά μία ρήξη ανευρύσματος μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς πονοκεφάλους, ναυτία, διαταραχή της όρασης και απώλεια συνείδησης, οδηγώντας σε υπαραχνοειδή αιμορραγία.

Οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν μικροχειρουργικό αποκλεισμό (clipping) και ενδαγγειακή περιτύλιξη (coiling), που στοχεύουν και τα δύο στην πρόληψη περαιτέρω αιμορραγίας.

Η διάγνωση συνήθως περιλαμβάνει απεικονιστικές τεχνικές όπως αξονική, μαγνητική ή ψηφιακή αγγειογραφία και οσφυονωτιαία παρακέντηση για την ανίχνευση της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας.

Η πρόγνωση εξαρτάται από παράγοντες όπως το μέγεθος και η θέση του ανευρύσματος και η ηλικία και η υγεία του ασθενούς, με τα μεγαλύτερα ανευρύσματα να έχουν υψηλότερο κίνδυνο ρήξης και χειρότερη εξέλιξη.

Θεραπευτική αντιμετώπιση

Η απόφαση για τη θεραπεία είναι πολυπαραγοντική και εξαρτάται από το μέγεθος, την τοποθεσία, την ηλικία και τις συννοσηρότητες του ασθενούς, καθώς και από το εάν υπάρχει ή όχι ρήξη. Η θεραπεία μπορεί να χωριστεί σε 2 κατηγορίες: χειρουργική και ενδαγγειακή.

