Μια εβδομάδα συμπλήρωσε διασωληνωμένος σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ στην Ελλάδα, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη. Κρίσιμη, αλλά σταθερή, παραμένει η κατάστασή του, σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε το πρωί της Δευτέρας.

Όπως έχουν τονίσει οι θεράποντες ιατροί του παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, η νοσηλεία του αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 ημέρες, επομένως οι προσεχείς ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για να μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση.

Ο Υφυπουργός υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 15 Απριλίου. Στο πλευρό του παραμένει η οικογένεια και στενοί συνεργάτες του. Καθημερινά δέχεται επισκέψεις από πρόσωπα του πολιτικού και φιλικού του περιβάλλοντος, οι οποίοι ενημερώνονται από τους θεράποντες ιατρούς για την κατάσταση της υγείας του.

