Πέντε ημέρες νοσηλευόμενος και διασωληνωμένος, σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, συμπληρώνει σε λίγες ώρες στην μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου της Αθήνας «Ευαγγελισμός», ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά από την ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου, την οποία εξεδήλωσε το πρωί της περασμένη Τετάρτης.

Υπενθυμίζεται ότι, η τρέχουσα εβδομάδα είναι η πολύ κρίσιμη για τον Γιώργο Μυλωνάκη, καθώς η έκτη και η έβδομη ημέρα της νοσηλείας του στη ΜΕΘ του ιδρύματος είναι οι ημέρες στις οποίες θα κορυφωθεί το ενδεχόμενο ο ίδιος να εκδηλώσει το απευκταίο μαζικό εγκεφαλικό οίδημα, ενώ ο κίνδυνος να αναπτύξει δευτερογενές ισχαιμικό επεισόδιο φτάνει ακόμη και μέχρι την 14η ημέρα της νοσηλείας του στην ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού».

Σημειώνεται, πάντως, ότι κάθε ημέρα, την οποία ο Γιώργος Μυλωνάκης περνά χωρίς μείζονες επιπλοκές στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» αποτελεί κέρδος για τον ίδιο και την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του, ενώ δίνεται επίσης ο αναγκαίος χρόνος στον ασθενή, προκειμένου ο εγκέφαλός του να απορροφήσει την υπαραχνοειδή αιμορραγία, η οποία έχει προκληθεί από την ρήξη του εγκεφαλικού ανευρύσματος.

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ιατρικό ανακοινωθέν του Ευαγγελισμού.

