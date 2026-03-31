Μεγάλο αριθμό αφορολόγητων καπνικών προϊόντων εντόπισαν εντός οχήματος μετά από καταδίωξη στα Λύμπια από μέλη της ΜΜΑΔ.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 3.45π.μ. σήμερα περίπολο της ΜΜΑΔ εντόπισε σε περιοχή των Λυμπιών, ύποπτο όχημα. Έγινε σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη. Το όχημα προσέκρουσε σε οχήματα της Αστυνομίας. Για την ανακοπή του ρίχθηκαν προειδοποιητικοί πυροβολισμοί.

Αφού ανακόπηκε διαπιστώθηκε ότι εντός του οχήματος υπήρχε μεγάλος αριθμός αφορολόγητων καπνικών προϊόντων.