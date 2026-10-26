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Δύο κορυφαίες διακρίσεις 5 αστέρων και υποψηφιότητα της Καλύτερης Κτηματομεσιτικής Εταιρείας στην Ευρώπη.

Μια από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στην ιστορία της πέτυχε η RE/MAX Κύπρου, κατακτώντας δύο βραβεία 5 αστέρων στα European Property Awards 2026-2027, κατά τη διάρκεια της λαμπερής τελετής απονομής που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.

Η εταιρεία απέσπασε την ανώτατη διάκριση των 5 αστέρων σε δύο κατηγορίες:

Real Estate Agency (2-4 Ο ffices ) – Cyprus , για την ποιότητα των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών της.

, για την ποιότητα των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών της. Real Estate Agency Marketing – Cyprus, για τη στρατηγική, την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών μάρκετινγκ.

Η επιτυχία αυτή συνοδεύτηκε από μια ακόμη σπουδαιότερη αναγνώριση: η RE/MAX Κύπρου εξασφάλισε υποψηφιότητα για την Καλύτερη Κτηματομεσιτική Εταιρεία στην Ευρώπη, τοποθετώντας την κυπριακή εταιρεία ανάμεσα στις κορυφαίες του ευρωπαϊκού κτηματομεσιτικού κλάδου.

Από την Κύπρο στην κορυφή της Ευρώπης

Τα European Property Awards αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς αναγνώρισης στον τομέα των ακινήτων, αξιολογώντας εταιρείες με βάση την ποιότητα των υπηρεσιών τους, τον επαγγελματισμό, την καινοτομία, το μάρκετινγκ και τη συνολική τους παρουσία στην αγορά.

Για τη RE/MAX Κύπρου, οι συγκεκριμένες διακρίσεις αποτελούν επιβεβαίωση μιας στρατηγικής που επενδύει διαχρονικά στους ανθρώπους, την εκπαίδευση, την τεχνολογία και την αναβάθμιση των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών.

Με τέσσερα γραφεία σε Λεμεσό, Λευκωσία και Λάρνακα και με την υποστήριξη του παγκόσμιου δικτύου RE/MAX, η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στην κυπριακή αγορά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επαγγελματική εκπροσώπηση των πελατών και στην αποτελεσματική προώθηση των ακινήτων.

«Η μεγαλύτερή μας επιτυχία είναι οι άνθρωποί μας»

Ο κ. Χρίστος Νικολάου, Owner & Regional Director της RE/MAX Κύπρου, δήλωσε:

«Οι δύο διακρίσεις 5 αστέρων και η υποψηφιότητά μας για την Καλύτερη Κτηματομεσιτική Εταιρεία στην Ευρώπη αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για ολόκληρη την οικογένεια της RE/MAX Κύπρου.

Από την πρώτη ημέρα, το όραμά μας ήταν να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό που δεν θα ακολουθεί απλώς τα πρότυπα της αγοράς, αλλά θα συμβάλλει ενεργά στην αναβάθμισή τους.

Σήμερα, η διεθνής αυτή αναγνώριση επιβεβαιώνει ότι με το σωστό όραμα, τους κατάλληλους ανθρώπους και τη συνεχή επένδυση στην ποιότητα και την καινοτομία, μια κυπριακή εταιρεία μπορεί να σταθεί επάξια ανάμεσα στις κορυφαίες της Ευρώπης. Αυτή η επιτυχία ανήκει στους ανθρώπους μας, που καθημερινά μετατρέπουν το όραμά μας σε πράξη. Και αποτελεί για όλους μας ένα ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίσουμε να ανεβάζουμε τον πήχη».

Επένδυση στους ανθρώπους και στο μέλλον του Real Estate

Η διπλή βράβευση αναδεικνύει δύο βασικούς πυλώνες της φιλοσοφίας της RE/MAX Κύπρου: την παροχή υψηλού επιπέδου κτηματομεσιτικών υπηρεσιών και τη συστηματική επένδυση σε σύγχρονες μεθόδους προώθησης ακινήτων.

Μέσα από την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, τεχνητής νοημοσύνης και στοχευμένων διαφημιστικών εκστρατειών, η εταιρεία επιδιώκει την επιτυχής πώληση ακινήτων σε σύντομο χρονικο διάστημα.

Παράλληλα, η ανάπτυξη των ομάδων της, η προσέλκυση νέων επαγγελματιών και η συνεχής εκπαίδευση των συνεργατών της παραμένουν στο επίκεντρο της στρατηγικής της.

Η RE/MAX Κύπρου δεν επιδιώκει απλώς να μεγαλώσει. Επιδιώκει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο οι επαγγελματίες του real estate μπορούν να εξελιχθούν, να διακριθούν και να χτίσουν μια επιτυχημένη καριέρα.

Μια διεθνής αναγνώριση με κυπριακή υπογραφή

Οι δύο διακρίσεις 5 αστέρων και η ευρωπαϊκή υποψηφιότητα αποτελούν σημαντικό ορόσημο για τη RE/MAX Κύπρου, αλλά και μια ιδιαίτερα θετική προβολή για τον κυπριακό κτηματομεσιτικό κλάδο σε διεθνές επίπεδο.

Το μήνυμα της εταιρείας μετά τη βράβευση είναι ξεκάθαρο:

«Η αναγνώριση είναι διεθνής. Οι φιλοδοξίες μας ακόμη μεγαλύτερες».

Περισσότερες πληροφορίες: www.remax.com.cy