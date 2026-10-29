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Η επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών της Γαλλίας και η άνοδος του κόστους δανεισμού της βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με τους περισσότερους αναλυτές να αναμένουν διατήρηση των επιτοκίων στα υφιστάμενα επίπεδα.

Έχοντας ήδη προχωρήσει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων φέτος, η ΕΚΤ καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού, που ενισχύθηκε από το ενεργειακό σοκ λόγω του πολέμου που σχετίζεται με το Ιράν, και στη στήριξη της οικονομίας της Ευρωζώνης.

Παράλληλα, εντείνονται τα ερωτήματα για το εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις η Τράπεζα θα μπορούσε να παρέμβει υπέρ της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της νομισματικής ένωσης.

Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2002 οι αποδόσεις

Οι αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002, καθώς συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Την πίεση εντείνει η κοινωνική αναταραχή. Οι διαδηλώσεις, που τροφοδοτήθηκαν εν μέρει από αιτήματα για αύξηση των δαπανών στις δημόσιες υπηρεσίες, κλιμακώθηκαν σε βίαια επεισόδια, τα χειρότερα των τελευταίων ετών.

Οι εξελίξεις επαναφέρουν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του Εργαλείου Προστασίας της Μετάδοσης (TPI), το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα. Σκοπός του είναι η αντιμετώπιση διαταραχών στις αγορές κρατικού χρέους που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ.

Ωστόσο, οι προϋποθέσεις ενεργοποίησής του είναι αυστηρές και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των περισσότερων αναλυτών, τα προβλήματα της Γαλλίας δεν πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Επιφυλάξεις για παρέμβαση της ΕΚΤ

«Ο πήχης παραμένει ψηλά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μισέλ Μαρτινέζ, οικονομολόγος της Société Générale CIB. Προειδοποίησε ότι μια παρέμβαση θα μπορούσε να εμπλέξει την ΕΚΤ στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση της Γαλλίας, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

«Κάτι τέτοιο θα είχε ως τίμημα την αμφισβήτηση της ανεξαρτησίας της», πρόσθεσε.

Επιφυλακτική απέναντι στην προοπτική ενεργοποίησης του TPI εμφανίστηκε και η Κριστίν Λαγκάρντ. Η πρόεδρος της ΕΚΤ, η οποία έχει διατελέσει υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, παρέπεμψε στις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν στο εσωτερικό της χώρας.

«Η κύρια και πρώτη λύση βρίσκεται εντός της Γαλλίας. Και αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές», δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ερωτηθείσα για την άνοδο των αποδόσεων των γαλλικών ομολόγων.

Τι σημαίνει το κόστος δανεισμού για τα επιτόκια

Οι επενδυτές αναμένεται να παρακολουθήσουν προσεκτικά τη συνέντευξη Τύπου της Λαγκάρντ, αναζητώντας ενδείξεις για το κατά πόσο η αύξηση του κόστους κρατικού δανεισμού μπορεί να περιορίσει την ανάγκη για νέες αυξήσεις επιτοκίων.

Το ακριβότερο κρατικό χρέος τείνει να επιβαρύνει και τη χρηματοδότηση των νοικοκυριών, συμβάλλοντας στη σύσφιξη των χρηματοοικονομικών συνθηκών. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να μειώσει την ανάγκη πρόσθετης παρέμβασης από την κεντρική τράπεζα.

«Μια ευρείας κλίμακας σύσφιξη των χρηματοοικονομικών συνθηκών θα μείωνε την ανάγκη για πρόσθετες αυξήσεις των επιτοκίων», ανέφεραν την Τρίτη αναλυτές της UniCredit.

Πηγή: ΚΥΠΕ