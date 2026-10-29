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Ένα πειραματικό αντισυλληπτικό χάπι για άνδρες, το οποίο μπορεί να ακινητοποιεί προσωρινά τα σπερματοζωάρια μέσα σε περίπου 30 λεπτά, περνά σε επόμενο στάδιο κλινικής έρευνας.

Επιστήμονες του Weill Cornell Medicine εξασφάλισαν τετραετή χρηματοδότηση για τη συνέχιση των δοκιμών του φαρμάκου, το οποίο σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει αντισυλληπτική προστασία για έξι έως οκτώ ώρες. Μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος, η γονιμότητα αναμένεται να επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα.

Η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και αναστρέψιμης ανδρικής αντισύλληψης θεωρείται σημαντική, καθώς σήμερα οι βασικές επιλογές για τους άνδρες περιορίζονται κυρίως στα προφυλακτικά και τη βαζεκτομή.

Πώς λειτουργεί το χάπι

Το κλειδί για τη δράση του φαρμάκου βρίσκεται σε ένα ένζυμο που ονομάζεται διαλυτή αδενυλική κυκλάση (soluble adenylyl cyclase ή sAC).

Το συγκεκριμένο ένζυμο βρίσκεται μέσα στα σπερματοζωάρια και είναι απαραίτητο για την κινητικότητά τους και για τη διαδικασία που τους επιτρέπει να φτάσουν στο ωάριο και να το γονιμοποιήσουν.

Το πειραματικό χάπι αναστέλλει προσωρινά τη λειτουργία του sAC, με αποτέλεσμα τα ήδη υπάρχοντα σπερματοζωάρια να χάνουν προσωρινά την ικανότητά τους να κινηθούν αποτελεσματικά.

Η δράση αρχίζει γρήγορα μετά τη λήψη του φαρμάκου και εξασθενεί όσο μειώνεται η συγκέντρωση της δραστικής ουσίας στον οργανισμό.

Τι το διαφοροποιεί από άλλες μεθόδους

Οι περισσότερες πειραματικές μέθοδοι ανδρικής αντισύλληψης που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα στοχεύουν στην παραγωγή σπερματοζωαρίων.

Επειδή η σπερματογένεση διαρκεί αρκετές εβδομάδες, αυτές οι προσεγγίσεις χρειάζονται χρόνο τόσο για να αρχίσουν να λειτουργούν όσο και για να αντιστραφεί η δράση τους.

Αντίθετα, οι αναστολείς του sAC δρουν στα σπερματοζωάρια που υπάρχουν ήδη στον οργανισμό. Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η αντισυλληπτική δράση μπορεί να είναι γρήγορη, βραχυπρόθεσμη και αναστρέψιμη.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια μη ορμονική επιλογή που θα μπορεί να χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται, χωρίς να απαιτείται καθημερινή ή μακροχρόνια αγωγή.

Η μέθοδος, ωστόσο, παραμένει πειραματική και χρειάζεται περαιτέρω κλινική έρευνα προτού διαπιστωθούν οριστικά η αποτελεσματικότητα και η ασφάλειά της.