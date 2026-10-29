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ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ συναντήθηκαν για το θέμα του συστήματος διορισμού στην Εκπαίδευση, αξιολόγησαν δεδομένα και αποφάνθηκαν ότι το ζήτημα έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο, καθώς ούτε η πρόταση του υπουργείου Παιδείας ικανοποιεί, ούτε υπάρχει έδαφος για να ξεπεραστεί το αγκάθι που θέτουν. Δηλαδή, το σημείο μονιμοποίησης χωρίς εξετάσεις, κάτι που απορρίπτει έντονα η αρμόδια Υπουργός.

Οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις αποφάσισαν να απευθυνθούν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας καλώντας τον να παρέμβει για την άρση αυτού του αδιεξόδου αλλά και την αποφυγή μίας νέας κρίσης – όπως αναφέρουν – στην Παιδεία.

Επόμενο βήμα των οργανώσεων είναι η άμεση ετοιμασία σχετικής επιστολής, η οποία θα αποσταλεί το αργότερο μέχρι αύριο, στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και θα αναμένουν τις ενέργειές του. Δεν αποκλείεται να του ζητήσουν και συνάντηση ούτως ώστε να κατατεθούν τεκμηριωμένα οι θέσεις τους.