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Μετά από αρκετό καιρό συζητήσεων, διαφωνιών, συναντήσεων αλλά κι έντονων απόψεων ένθεν και ένθεν, ο διάλογος για το σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών, ολοκληρώνεται. Τουλάχιστον, όσον αφορά τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις της υπουργού Παιδείας με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», με τις χθεσινές συναντήσεις της Αθηνάς Μιχαηλίδου με την ΟΕΛΜΕΚ και την ΟΛΤΕΚ (προηγήθηκε την περασμένη Παρασκευή συνάντηση με την ΠΟΕΔ), ολοκληρώθηκε και ο νέος –και τελευταίος– κύκλος επαφών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το Υπουργείο αφού συγκέντρωσε σημεία που έθεσαν οι οργανώσεις για διαφοροποίηση ή βελτίωση, θα κάνει τις τελικές του προσπάθειες με τη Νομική Υπηρεσία αν είναι εφικτό να διαφοροποιηθούν. Εκείνο που ξεκαθαρίζεται ότι δεν μπορεί να πειραχτεί είναι η κόκκινη γραμμή που έθεσαν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις: Η μονιμοποίηση εκπαιδευτικών χωρίς εξετάσεις.

Μόλις ολοκληρωθούν οι προσπάθειες αυτές, το υπουργείο Παιδείας θα θέσει το νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση, θα ακολουθήσει ο νομικοτεχνικός του έλεγχος, θα πάει Υπουργικό Συμβούλιο και φυσικά, θα καταλήξει για συζήτηση στη Βουλή.

Αναφορικά με το πότε προγραμματίζεται το νομοθέτημα να τεθεί ενώπιον Βουλής, το πιθανότερο στις αρχές Δεκεμβρίου.

Κι ενώ το Υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο στη διεκπεραίωση του επίμαχου αυτού ζητήματος, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις εξακολουθούν να μην είναι ικανοποιημένες, κυρίως στο θέμα των εξετάσεων και της εξαίρεσης από τη διαδικασία των εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν το δημόσιο σχολείο εδώ και χρόνια, όσον αφορά στη μονιμοποίησή τους.

ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ έχουν κλείσει νέο ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη για να αξιολογήσουν τα δεδομένα που έχουν μπροστά τους, όπως αυτά προέκυψαν και από τις τελευταίες τους ξεχωριστές συναντήσεις με την αρμόδια Υπουργό και να αποφασίσουν τα επόμενά τους βήματα.

Όσον αφορά στις χθεσινές συναντήσεις της ΟΕΛΜΕΚ και της ΟΛΤΕΚ με την κ. Μιχαηλίδου, δεν υπήρξε ικανοποίηση σχετικά με το σημείο της μονιμοποίησης χωρίς εξετάσεις.

Ερωτηθείς ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, για τη συνάντηση, ανέφερε στον «Φ» πως δεν έχουν ικανοποιηθεί οι βασικές ενστάσεις της οργάνωσης επί της επικαιροποιημένης πρότασης που δόθηκε και τώρα αναμένεται και η γραπτή τοποθέτηση της Υπουργού σε επιστολή που της απέστειλε η ΟΕΛΜΕΚ.

Ο πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Παναγιώτης Λυσάνδρου, ανέφερε πως αν και η πρόταση είναι βελτιωμένη σε κάποια σημεία, εντούτοις παραμένει η διαφωνία στο σημείο της μονιμοποίησης.

Τα 29 ερωτήματα της ΟΕΛΜΕΚ προς την Υπουργό

Στο μεταξύ, μπορεί η ΟΕΛΜΕΚ να πραγματοποίησε χθες συνάντηση με την υπουργό Παιδείας, ωστόσο, από πριν της απέστειλε μια ιδιαίτερα «πλούσια» σε περιεχόμενο και έκταση επιστολή, στην οποία της ξεκαθάριζε ότι δεν αποδέχεται την επικαιροποιημένη της πρόταση. Επίσης, τεκμηριώνοντας τις θέσεις της, η οργάνωση των καθηγητών έθεσε και 29 σημεία–ερωτήματα, τα οποία, όπως τους ενημέρωσε η κ. Μιχαηλίδου, θα τους τα απαντήσει γραπτώς.

Μεταξύ άλλων, στην επιστολή της η ΟΕΛΜΕΚ σημειώνει: «Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΛΜΕΚ αποφασίζει να μην αποδεχθεί τη νέα πρόταση του υπουργείου Παιδείας, καθώς δεν ανταποκρίνεται στις βασικές προϋποθέσεις που έχει θέσει η Οργάνωση και δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την εργασιακή διασφάλιση των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών και την προστασία των ήδη επιτυχόντων στις εξετάσεις διορισίμων.

Επαναβεβαιώνει τις προηγούμενες αποφάσεις του, στη βάση της σχετικής απόφασης της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης Γενικών Αντιπροσώπων (ΠΣΓΑ) και επιμένει στη δημιουργία κλειστών καταλόγων με δυνατότητα τόσο έκτακτων όσο και μόνιμων διορισμών, στην ουσιαστική εργασιακή διασφάλιση των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών και στην προστασία των ήδη επιτυχόντων στις εξετάσεις διορισίμων.

Ξεκαθαρίζει, παράλληλα, ότι εάν δεν καταστεί εφικτή η δημιουργία των κλειστών καταλόγων σύμφωνα με τις θέσεις της Οργάνωσης, η ΟΕΛΜΕΚ δεν μπορεί να αποδεχθεί την κατάργηση των Πινάκων Διοριστέων, όπως προβλέπει η σχετική απόφαση της ΠΣΓΑ».

Ανάμεσα στα ερωτήματα είναι:

>> Πώς διασφαλίζεται η ποιότητα των εκπαιδευτικών, την οποία επικαλείται επανειλημμένα το Υπουργείο, με την κατάργηση της βάσης επιτυχίας στις εξετάσεις διορισίμων;

>> Γιατί επιλέγεται η κατάργηση της βάσης επιτυχίας, αντί της αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί στη θεματοθέτηση και στην αξιολόγηση, τα οποία αναφέρει η ίδια η πρόταση;

>> Πόσοι εκπαιδευτικοί με αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, που εργάζονται σήμερα ως συμβασιούχοι και αντικαταστάτες, θα ενταχθούν και πόσοι θα αποκλειστούν από το προτεινόμενο κλειστό μητρώο, ανά ειδικότητα;

>> Πώς διασφαλίζεται η εργασία των εκπαιδευτικών του κλειστού μητρώου;

>> Τι θα συμβαίνει στους εκπαιδευτικούς που παραμένουν στο κλειστό μητρώο χωρίς να εξασφαλίζουν απασχόληση;

>> Με βάση ποια δεδομένα εκτιμά το Υπουργείο ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου θα συνεχίσουν να απασχολούνται μετά το 2027;

>> Τι θα συμβεί εάν οι διαθέσιμες ανάγκες δεν επαρκούν για την απασχόληση όλων των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου σε συγκεκριμένη ειδικότητα;