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Η αποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ από την προεδρία της ΕΚΤ δεν αναμένεται να μεταβάλει τη βραχυπρόθεσμη πορεία των επιτοκίων, εκτιμά η Ebury. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι μια παρατεταμένη διαδικασία διαδοχής θα μπορούσε να αυξήσει τη μεταβλητότητα στις αγορές, σε μια περίοδο επίμονου πληθωρισμού και πιέσεων στο ευρωπαϊκό χρέος.

Σε ανάλυσή του, ο Matthew Ryan, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της εταιρείας διεθνών πληρωμών, επισημαίνει ότι ο πρόεδρος της ΕΚΤ καθορίζει την ατζέντα, αλλά διαθέτει μία μόνο ψήφο στο Διοικητικό Συμβούλιο και σπάνια υπερισχύει της συναίνεσης που διαμορφώνεται.

Η Λαγκάρντ θα αποχωρήσει τον Φεβρουάριο, περίπου εννέα μήνες πριν από την προγραμματισμένη ολοκλήρωση της θητείας της, έπειτα από μήνες εικασιών για το μέλλον της.

Η πολιτική διάσταση της αποχώρησης

Κατά την εκτίμηση του Ryan, η χρονική στιγμή της αποχώρησης φαίνεται να συνδέεται, τουλάχιστον εν μέρει, με πολιτικούς λόγους. Δημιουργεί τη δυνατότητα επιλογής διαδόχου πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές της άνοιξης, στις οποίες, όπως αναφέρει επικαλούμενος τις δημοσκοπήσεις, θα μπορούσε να επικρατήσει η δεξιά.

Σύμφωνα με την ανάλυση, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Φρίντριχ Μερτς έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία επιλογής.

Η μετάβαση στην ηγεσία της ΕΚΤ συμπίπτει με μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Ο πόλεμος στο Ιράν διατηρεί τον πληθωρισμό αισθητά πάνω από τον στόχο, όπου η Ebury εκτιμά ότι θα παραμείνει για αρκετό διάστημα.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων δέχονται πιέσεις, με τη διαφορά αποδόσεων γαλλικών και γερμανικών ομολόγων να βρίσκεται, σύμφωνα με την ανάλυση, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011.

Κνοτ και Ερνάντεθ ντε Κος τα φαβορί

Η Ebury αναφέρει τους Κλάας Κνοτ και Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος ως επικρατέστερους υποψηφίους για τη διαδοχή, επισημαίνοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους στη νομισματική πολιτική.

Ο Κνοτ, ο οποίος χαρακτηρίζεται περισσότερο προσανατολισμένος σε αυστηρή νομισματική πολιτική, θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσδοκίες για περαιτέρω σύσφιξη. Μια τέτοια εξέλιξη, κατά την Ebury, θα ήταν ενδεχομένως θετική για το ευρώ.

Ο Ερνάντεθ ντε Κος, με ηπιότερη προσέγγιση, εκτιμάται ότι θα έδινε μεγαλύτερο βάρος στην ανάπτυξη και στη σταθερότητα των αγορών ομολόγων, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες πιέσεις στο γαλλικό χρέος.

Παρά τις διαφορές αυτές, η Ebury δεν αναμένει άμεση αλλαγή στην κατεύθυνση των επιτοκίων. Θεωρεί, ωστόσο, ότι η έγκαιρη επιλογή διαδόχου θα περιόριζε την πρόσθετη αβεβαιότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει μια παρατεταμένη διαδικασία.

Πηγή: Capital.gr