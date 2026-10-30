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Δύο νεαρούς, ηλικίας 19 και 18 ετών, καταζητεί η Αστυνομία για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση επίθεσης με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, που διαπράχθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2026 στο Παραλίμνι.

Πρόκειται για τους Khaldoun AL ALI, 19 ετών, και Raed AL MOUTHIB, 18 ετών, από τη Συρία.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης διερευνώνται αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, πράξεων που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, επίθεσης με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, κοινής επίθεσης και κατοχής επιθετικού οργάνου.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους καλείται να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αμμοχώστου στο 23-803040, με τη Γραμμή του Πολίτη στο 1460 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Khaldoun AL ALI



Raed AL MOUTHIB

