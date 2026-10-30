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Στο Τμήμα Περιβάλλοντος φορτώνει η υπουργός Μεταφορών κ. Εύη Τσολάκη την όποια καθυστέρηση σημειώνεται στην έναρξη της δεύτερης φάσης (Φάση Α2) του δρόμου Λεμεσού-Σαϊττά, η υλοποίηση του οποίου, προβλέπεται να διαρκέσει 42 μήνες (3,5 χρόνια) από τη στιγμή κατά την οποία θα αρχίσουν τα κατασκευαστικά έργα.

Ωστόσο, αν ληφθεί υπόψιν πως αν όλα εξελιχθούν κατ’ ευχήν (χωρίς παρατηρήσεις/ενστάσεις από το Τμήμα Περιβάλλοντος) η προσφορά θα προκηρυχθεί μεταξύ Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους, τότε μαζί με τις τυχόν προσφυγές ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής, θα απαιτηθούν τουλάχιστον τέσσερα χρόνια για να υλοποιηθεί. Και αυτό βεβαίως, χωρίς να ληφθούν υπόψιν οι καιρικές συνθήκες ή και άλλοι παράγοντες που τυχόν ανακύψουν στην πορεία.

Βεβαίως, η βαλίτσα θα πάει πιο μακριά, αν ληφθεί υπόψιν πως μετά την ολοκλήρωση της Φάσης Α2, ακολουθεί το τελευταίο τμήμα από την Άλασσα / Μονάγρι μέχρι τον Σαϊττά, μήκους περίπου 11 χλμ.

Όπως αναφέρει η υπουργός σε απάντηση της στον βουλευτή του ΑΚΕΛ Λεμεσού κ. Εφραίμ Χρίστου, «για την υπό μελέτη Φάση Α2 υποβλήθηκε στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, στο τέλος Μαΐου 2025, Προσχέδιο Τελικής Έκθεσης από τους Μελετητές του Έργου» (δηλαδή εδώ και 16 μήνες).

Για την ολοκλήρωση και υποβολή της Τελικής Έκθεσης (από τα Δημόσια Έργα), αναμένονται οι όροι του Τμήματος Περιβάλλοντος, σε σχέση με περιοχή της προτεινόμενης όδευσης που εμπίπτει σε περιοχή Natura.

Η υπουργός ενημερώνει τον βουλευτή, πως για την εν λόγω περιοχή, ζητήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Ταμείο Θήρας η εκπόνηση Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ), η οποία ολοκληρώθηκε και στάλθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος τον Ιούνιο 2026 και αναμένεται η απάντησή του.

Παράλληλα, έχει ετοιμαστεί και αποσταλεί το Σημείωμα Έργου (PCN), του οποίου η εξέταση θα ολοκληρωθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, όταν παραληφθούν τα σχόλια της Περιβαλλοντικής Αρχής.

Σχετικά με το ποσοστό του έργου που έχει ολοκληρωθεί η κ. Τσολάκη αναφέφει, πως μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί και δοθεί στην κυκλοφορία, τον Ιούλιο του 2025, το τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Σαϊττά, από τη Λεμεσό μέχρι την Παλώδια (Φάση Α1), μήκους περίπου 4 χλμ.

Η επόμενη Φάση Α2, αφορά το τμήμα από την Παλώδια μέχρι την Άλασσα / Μονάγρι, μήκους περίπου 8 χλμ., ενώ το τελευταίο τμήμα από την Άλασσα / Μονάγρι μέχρι τον Σαϊττά, έχει μήκος περίπου 11 χλμ. και ο σχεδιασμός του αναμένεται να αναθεωρηθεί και να ολοκληρωθεί, ώστε να μπορεί να προωθηθεί για υλοποίηση σε επόμενο στάδιο.

Στην απάντηση της υπουργού υπό την επικεφαλίδα «Καθυστερήσεις» καταγράφονται τα εξής:

«Η προώθηση της Φάσης Α2, συναρτάται με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων περιβαλλοντικών διαδικασιών και την εξασφάλιση των αναγκαίων εγκρίσεων. Ειδικότερα, για την περιοχή της προτεινόμενης όδευσης που εμπίπτει σε περιοχή Natura, το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Ταμείο Θήρας ζήτησε την εκπόνηση Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, η οποία συμπληρώθηκε τον Ιούνιο 2026 και αναμένονται οι σχετικοί όροι του Τμήματος Περιβάλλοντος. Οι όροι αυτοί είναι αναγκαίοι και για την έγκριση του Σημειώματος Έργου (PCN) από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών.

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, η υπουργός αναφέρει, πως με βάση τα πιο πάνω, η προσφοροδότηση της Φάσης Α2 αναμένεται να γίνει τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2026, νοούμενου ότι θα δοθεί θετική γνωμάτευση από το Τμήμα Περιβάλλοντος και θα εγκριθεί το Σημείωμα Έργου από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης. Η διάρκεια των εργασιών της Φάσης Α2, αναμένεται να είναι 42 μήνες.

Ως προς τις ενέργειες για επιτάχυνση των εργασιών, η κ. Τσολάκη αναφέρει, πως το Υπουργείο Μεταφορών, σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, παρακολουθεί την πορεία των απαιτούμενων διαδικασιών και των σχετικών εγκρίσεων, με στόχο την προώθηση της προσφοροδότησης της Φάσης Α2, σύμφωνα με το πιο πάνω χρονοδιάγραμμα και την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του Έργου.