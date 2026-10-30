Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σοκαριστικές μαρτυρίες για τα βασανιστήρια που καταγγέλλουν ότι υπέστησαν από έναν Ρώσο γιατρό, γνωστό ως «Dr. Evil», έδωσαν Ουκρανοί στρατιωτικοί που επέζησαν της αιχμαλωσίας τους στη Ρωσία. Πρόκειται για τον 35χρονο Ιλιά Σορόκιν, ο οποίος εργαζόταν σε σωφρονιστική εγκατάσταση στη Μορδοβία, νοτιοανατολικά της Μόσχας, και κατηγορείται ότι υπέβαλλε αιχμαλώτους πολέμου σε ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ και εξευτελιστική μεταχείριση.

Ο Σορόκιν, ο οποίος αποκαλείται από πρώην κρατουμένους και «Δρ Ηλεκτροσόκ», έχει κατηγορηθεί ερήμην από την ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU για βασανιστήρια σε τουλάχιστον 29 Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου. Οι καταγγελίες αφορούν τη δράση του στη σωφρονιστική εγκατάσταση Νο 10 της Ρωσίας, όπου, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η αναζήτηση ιατρικής βοήθειας μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη σκληρότερη κακοποίηση.

Ο Σερχίι Ντοροσένκο, Ουκρανός στρατιωτικός γιατρός που συνελήφθη το 2022 κατά τη διάρκεια των μαχών για τη Μαριούπολη, περιέγραψε στους Times του Λονδίνου όσα, όπως καταγγέλλει, βίωσε στα χέρια του Σορόκιν. Ο Ντοροσένκο πέρασε περισσότερες από 1.000 ημέρες σε ρωσική αιχμαλωσία, προτού απελευθερωθεί πέρυσι στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων. Μίλησε από το νοσοκομειακό κρεβάτι του, καθώς εξακολουθεί να αναρρώνει από τα τραύματά του. «Ήμασταν 30 άτομα, όλοι γυμνοί, σε ένα δωμάτιο. Μας ρώτησε ποιος είχε άσθμα, φυματίωση ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα υγείας», αφηγήθηκε. Ωστόσο, όπως εξήγησε, η αναφορά οποιασδήποτε ασθένειας ισοδυναμούσε με πρόσθετη τιμωρία. «Αν, ο μη γένοιτο, ανέφερες κάποια ασθένεια, τότε σε βασάνιζε προσωπικά, επιπλέον των βασανιστηρίων από το προσωπικό της φυλακής, επειδή του δημιουργούσες περισσότερη δουλειά», κατήγγειλε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ρώσος γιατρός χρησιμοποιούσε γκλομπ και συσκευές ηλεκτροσόκ, επιλέγοντας σκόπιμα τα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος. «Μας κλοτσούσε και μας χτυπούσε με γκλομπ και ηλεκτροσόκ. Ξέρει πού πονάει περισσότερο και σε χτυπάει επίτηδες ακριβώς εκεί», ανέφερε.

Ο Ντοροσένκο υποστήριξε ότι ο Σορόκιν επιφύλασσε πολύ σκληρή μεταχείριση στους Ουκρανούς αιχμαλώτους που ανήκαν στο υγειονομικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Όπως εξήγησε, οι Ρώσοι δεσμοφύλακες επικαλούνταν ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς ότι Ουκρανοί γιατροί είχαν πραγματοποιήσει ιατρικά πειράματα σε Ρώσους στρατιώτες. «Αυτός ο μύθος διαδόθηκε από τη ρωσική προπαγάνδα. Μας έλεγαν ότι στη Μαριούπολη οι γιατροί πραγματοποιούσαν κάποια βιολογικά πειράματα σε Ρώσους στρατιώτες και συνταγματάρχες», δήλωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κατηγορίες περιλάμβαναν ακόμη και ισχυρισμούς ότι Ουκρανοί γιατροί είχαν ακρωτηριάσει τα γεννητικά όργανα Ρώσων στρατιωτικών. «Αυτά είναι φυσικά ανοησίες, αλλά μας χτυπούσαν γι’ αυτό εξίσου σκληρά με τους πυροβολητές και τους ελεύθερους σκοπευτές», πρόσθεσε.

«Δεν μπορείς να τον αποκαλέσεις άνθρωπο»

Ανάλογες καταγγελίες διατύπωσαν και άλλοι Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου, περιγράφοντας έναν γιατρό που, αντί να παρέχει περίθαλψη, συμμετείχε ο ίδιος στην κακοποίησή τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Σορόκιν φορούσε χειρουργική μάσκα κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων, ενώ ορισμένες φορές εμφανιζόταν με κουκούλα που απεικόνιζε μια νεκροκεφαλή.

Ο Πάβλο Αφίσοφ, αξιωματικός του ουκρανικού πεζικού των πεζοναυτών, περιέγραψε στο Radio Free Europe/Radio Liberty την εμπειρία του. «Δεν μπορείς να τον αποκαλέσεις άνθρωπο. Άρχισε να κουνάει τη συσκευή ηλεκτροσόκ και μου έκανε ηλεκτροσόκ αρκετές φορές», είπε. Σύμφωνα με τον Αφίσοφ, ο Ρώσος γιατρός χρησιμοποιούσε επίσης προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τους Ουκρανούς κρατουμένους. «Μας έλεγε ότι ήμασταν βρομεροί “χαχόλοι” και ότι δεν αξίζαμε αξιοπρεπή μεταχείριση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σορόκιν κατηγορείται επίσης ότι χρησιμοποιούσε ηλεκτροσόκ εναντίον κρατουμένων που δεν φώναζαν τη φράση «Δόξα στη ρωσική ιατρική!». Σύμφωνα με τις καταγγελίες, βασανιστήρια μπορούσαν να ακολουθήσουν ακόμη και όταν κάποιος αιχμάλωτος ζητούσε βοήθεια για πόνο στην καρδιά, πληγές που είχαν μολυνθεί ή ακόμη και για έναν πονόδοντο.

Οι Ουκρανοί κρατούμενοι ήταν υποχρεωμένοι να απευθύνονται στον γιατρό έχοντας το κεφάλι χαμηλωμένο και τα χέρια πίσω από την πλάτη. Ο Ντοροσένκο ανέφερε ότι ορισμένοι κρατούμενοι κατάφεραν να δουν φευγαλέα το πρόσωπό του, παρά τις αυστηρές απαγορεύσεις. «Αν σήκωνες το πρόσωπό σου, μπορούσες να πεθάνεις ή να δεχτείς τόσα πολλά χτυπήματα που ίσως να μην επιβίωνες», δήλωσε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει κυρώσεις στον Ιλιά Σορόκιν, επικαλούμενη την «απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση» αιχμαλώτων. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες πρώην κρατουμένων, η περίπτωσή του δεν είναι η μοναδική που αφορά συμμετοχή Ρώσων επαγγελματιών υγείας σε βασανιστήρια Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου.

Σε νέα έκθεση με τίτλο «Η Ανατομία των Βασανιστηρίων», που συνέταξε το Κέντρο Πολιτικών Ελευθεριών με έδρα το Κίεβο, εκατοντάδες πρώην αιχμάλωτοι περιγράφουν περιστατικά στα οποία, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, Ρώσοι γιατροί και άλλοι επαγγελματίες υγείας συμμετείχαν άμεσα στην κακοποίηση κρατουμένων

protothema.gr