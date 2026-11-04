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Τις 28 Νοεμβρίου, την ίδια μέρα που ο ΔΗΣΥ θα επιλέγει τον υποψήφιό του για τις προεδρικές εκλογές, στο ΕΛΑΜ θα ψηφίζουν για τις τρεις αντιπροέδρους του κόμματος και θα βάζουν πλώρη για να ανοίξουν τη δική τις διαδικασία για το 2028.

Αυτό είναι ίσως και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι τις ιστορίας, αφού, τις εξελίχθηκαν οι ισορροπίες μετά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, η απόφαση του ΕΛΑΜ μπορεί να αποτελέσει βαρόμετρο για τις προεδρικές εκλογές.

Ξανά πρόεδρος ο Χρίστος Χρίστου

Ο Χρίστος Χρίστου επανεξελέγη και επίσημα στην προεδρία του κόμματος χωρίς ανθυποψήφιο, όπως και ο Πέτρος Κουντουρέσιης στη θέση του αναπληρωτή προέδρου. Η μάχη στις 28 Νοεμβρίου αφορά μόνο τις τρεις θέσεις αντιπροέδρων του κόμματος, τις οποίες διεκδικούν επτά υποψήφιοι.

Για τις τρεις θέσεις των αντιπροέδρων υπέβαλαν υποψηφιότητα οι εξής:

Γρηγορίου Χαράλαμπος, Διονυσίου Άντρη, Κούρτη Νεφέλη, Νεάρχου Στυλιανός, Όσκης Ιωάννης, Παπαγιάννης Λίνος και Χατζησυμεού Παναγιώτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος για τις θέσεις των αντιπροέδρων, η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στις 28 Νοεμβρίου, από τις 9:00 έως τις 18:00, με διάλειμμα μίας ώρας στις 13:00.

Εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν σε όλες τις επαρχίες, σε τοποθεσίες που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού, θα μπορεί να ψηφίσει από δύο έως τρεις υποψηφίους για τις θέσεις των αντιπροέδρων.

Τα μέλη του ΕΛΑΜ, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, ανέρχονται σε περίπου 4.500.

Και μετά… προεδρικές

Μετά την ολοκλήρωση της εσωκομματικής διαδικασίας, αναμένεται να ανοίξει και επίσημα, σε επίπεδο ηγεσίας, ο διάλογος για τις προεδρικές εκλογές. Εντός Δεκεμβρίου, το Πολιτικό Συμβούλιο του ΕΛΑΜ θα ξεκινήσει τη συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές και προς τα πού θα κινηθεί το κόμμα. Το σίγουρο είναι ότι εντός του κόμματος κυριαρχούν δύο τάσεις:

● Της αυτόνομης καθόδου με στήριξη δικού του υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές και ανάλογη εξέταση των δεδομένων, όπως θα διαμορφωθούν στον β΄ γύρο των προεδρικών εκλογών.

● Της συζήτησης και βολιδοσκόπησης του ενδεχομένου συνεργασίας και στήριξης της υποψηφιότητας του Νίκου Χριστοδουλίδη από τον πρώτο γύρο. Αυτό, βέβαια, θα μπορεί να γίνει μέσα από μια συμφωνία-πλαίσιο σε θέματα στα οποία μπορούν να βρεθούν κοινές συνισταμένες. Για παράδειγμα, στο θέμα του Κυπριακού, ούτε το ΕΛΑΜ θα αλλάξει στάση ούτε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα υπαναχωρήσει από τη θέση του για λύση εντός του συμφωνημένου πλαισίου του ΟΗΕ. Μπορεί, ωστόσο, να υπάρξει μια δέσμευση ότι η όποια συμφωνημένη λύση θα περάσει από την έγκριση του λαού μέσω δημοψηφίσματος.

Μπορεί επίσης να υπάρξει συνεργασία ή ενσωμάτωση θέσεων πολιτικής σε μια σειρά ζητημάτων, όπως το μεταναστευτικό, το δημογραφικό, η παιδεία και η στεγαστική πολιτική.

Το Πολιτικό Συμβούλιο θα διαμορφώσει μια εισήγηση, η οποία θα τεθεί ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΛΑΜ, η οποία θα συνεδριάσει σε κατοπινό στάδιο για να εγκρίνει την απόφαση.

Συνάντηση με ΟΕΒ

Αντιπροσωπεία του ΕΛΑΜ συναντήθηκε χθες με αντιπροσωπεία της ΟΕΒ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, «θέμα για το οποίο έχουν ήδη προωθηθεί ορισμένες αλλαγές στο πλαίσιο του διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Επιδίωξή μας παραμένει η αύξηση των χαμηλών συντάξεων, με δίκαιη μεταχείριση στη βάση των συνεισφορών και χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο το ύψος των μελλοντικών συντάξεων», αναφέρεται.