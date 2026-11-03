Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις θέσεις της ηγεσίας του ΕΛΑΜ, η παράταξη ανακοινώνει ότι για τη θέση του Προέδρου υπέβαλε υποψηφιότητα ο κ. Χρίστος Χρίστου και για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου υπέβαλε υποψηφιότητα ο κ. Πέτρος Κουντουρέσιης.

Για τις τρεις θέσεις των Αντιπροέδρων, υπέβαλαν υποψηφιότητα οι εξής:

Γρηγορίου Χαράλαμπος, Διονυσίου Άντρη, Κούρτη Νεφέλη, Νεάρχου Στυλιανός, Όσκης Ιωάννης, Παπαγιάννης Λίνος και Χατζησυμεού Παναγιώτης.

Ως εκ τούτου, βάσει των προνοιών του καταστατικού, ο κ. Χρίστος Χρίστου εκλέγεται Πρόεδρος του Ε.ΛΑ.Μ. και ο κ. Πέτρος Κουντουρέσιης εκλέγεται Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ε.ΛΑ.Μ.

Για τις θέσεις των Αντιπροέδρων, η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στις 28 Νοεμβρίου, από τις 9:00 έως τις 18:00, με διάλειμμα μίας ώρας στις 13:00.

Εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν σε όλες τις επαρχίες, σε τοποθεσίες που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού, θα μπορεί να ψηφίσει από δύο έως τρεις υποψηφίους για τις θέσεις των Αντιπροέδρων.