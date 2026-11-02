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Ο υποψήφιος για το χρίσμα του ΔΗΣΥ, Γιώργος Παμπορίδης φιλοξενείται σε λίγο αποκλειστικά στο vidcast του philenews από τον Φρίξο Δαλίτη.

Σε μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη, αναλύει τα κύρια σημεία της δικής του υποψηφιότητας και εξηγεί ποιες είναι οι βασικές διαφορές που έχει με τον ανθυποψήφιο του Αβέρωφ Νεοφύτου.

Ακόμη, ο Γιώργος Παμπορίδης μιλά και όσα τεκταίνονται το τελευταίο διάστημα στον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Περισσότερα στο vidcast του philenews.