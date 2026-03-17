Ιδιαίτερα βαρύ είναι το κατηγορητήριο που θα συνταχθεί εντός της ημέρας σε βάρος του εν αργία δημάρχου Φαίδωνα Φαίδωνος κι αφορά βιασμό που φέρεται να διαπράχθηκε το 2014.

Οι αρχικές πληροφορίες που μεταδόθηκαν χθες αναφέρουν ότι ο κ. Φαίδωνος θα έρθει αντιμέτωπος με τέσσερις κατηγορίες για κακουργήματα. Οι δυο που θεωρούνται βέβαιες είναι αυτές του βιασμού και της σεξουαλικής κακοποίησης.

Η τρίτη κατηγορία, όπως γράψαμε και χθες στη βάση πληροφόρησης του philenews, είναι αυτή της «περιαγωγής σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος».

Αν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες επαληθευθούν τότε θα κάνουμε χωρίς επιφύλαξη λόγο για ένα ιδιαίτερα βαρύ κατηγορητήριο. Κι αυτό γιατί και οι τρεις κατηγορίες σε περίπτωση καταδίκης επισύρουν ποινή φυλάκισης δια βίου.

Αρμόδια πηγή ανέφερε στο philenews ότι σήμερα αναμένεται να συνταχθεί το κατηγορητήριο και εν συνεχεία θα καταχωρισθεί υπόθεση στο Δικαστήριο. Η καταχώριση αναμένεται να γίνει το πολύ μέχρι αύριο.

Πάντως, τα αδικήματα για τα οποία αναμένεται να δικαστεί ο κ. Φαίδωνος σκιαγραφούν την καταγγελία που έγινε σε βάρος του. Παραθέτουμε ενδεικτικά αυτούσιες αναφορές από τον Ποινικό Κώδικα για τα τρία κακουργήματα με τα οποία θα έρθει αντιμέτωπος ο κ. Φαίδωνος:

>> Βιασμός: 144. Όποιος έρχεται σε παράνομη συνουσία διά κολπικής, πρωκτικής ή στοματικής διείσδυσης του πέους στο σώμα άλλου προσώπου, χωρίς τη συναίνεσή του ή με συναίνεση η οποία δόθηκε υπό το κράτος βίας, απειλής ή φόβου είναι ένοχος κακουργήματος που καλείται βιασμός και υπόκειται στην ποινή φυλάκισης διά βίου.

>> Σεξουαλική κακοποίηση διά διείσδυσης: 146Α. Όποιος προβαίνει σε οποιαδήποτε κολπική, πρωκτική ή στοματική διείσδυση σεξουαλικής φύσεως στο σώμα άλλου προσώπου με οποιοδήποτε μέρος του σώματος ή αντικείμενο, χωρίς τη συναίνεσή του ή με συναίνεση η οποία δόθηκε υπό το κράτος βίας, απειλής ή φόβου είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.

>> Περιαγωγή σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό διάπραξης κακουργήματος ή πλημμελήματος: 227. Όποιος, με σκοπό διάπραξης ή διευκόλυνσης της διάπραξης κακουργήματος ή πλημμελήματος ή διευκόλυνσης της διαφυγής του υπαίτιου μετά τη διάπραξη ή την απόπειρα διάπραξης κακουργήματος ή πλημμελήματος, χορηγεί ή αποπειράται να χορηγήσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο φάρμακο ή πράγμα ικανό να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη του για αντίσταση, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.

Πάντως, η είδηση ότι η Νομική Υπηρεσία έδωσε χθες οδηγίες για καταχώριση κατηγορητηρίου, επιβεβαιώνει και τις πληροφορίες από τις αρχές Μαρτίου σε ό,τι αφορά το ανακριτικό έργο.

Αυτές ήθελαν την ειδική ανακριτική ομάδα που συστάθηκε για να διερευνήσει καταγγελία βιασμού σε βάρος του θύματος πριν από 12 χρόνια, να εξασφάλισε τέτοια μαρτυρία ώστε να είναι ικανή να οδηγήσει την υπόθεση ενώπιον Κακουργιοδικείου.

Θυμίζουμε ότι οι ανακριτές που έδρασαν υπό το πέπλο μυστικότητας φέρονται να έλαβαν πέραν των 20 καταθέσεων για την υπόθεση. Ανάμεσά τους, όπως γράψαμε, περιλαμβάνονται και άτομα που κατά τον επίδικο χρόνο είχαν αξιώματα του δημοσίου.

Ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αριστοδήμου το 2016 σε εκπομπή του ΡΙΚ είχε χαρακτηρίσει δημοσίως τον Φαίδωνα Φαίδωνος «βιαστή και εκβιαστή». Μάλιστα, ο κ. Αριστοδήμου τον είχε προκαλέσει να τον οδηγήσει στο Δικαστήριο για να αποδείξει ότι οι χαρακτηρισμοί έχουν βάση.

Στις 18 Φεβρουαρίου το απόγευμα (16:00) ο Φαίδωνας Φαίδωνος είχε κληθεί για ανακριτική κατάθεση στις κτηριακές εγκαταστάσεις του ΤΑΕ Λευκωσίας. Μετέβη εκεί συνοδεία των δικηγόρων του Επαμεινώνδα Κορακίδη και Χρίστο Πουργουρίδη. Όπως είχαμε γράψει κατέθεσε ως ελεγχόμενος και κατέθεσε υπόμνημα, χωρίς να απαντήσει στα ερωτήματα που του υποβλήθηκαν.

Το philenews είχε καλέσει τηλεφωνικώς τον κ. Επαμεινώνδα Κορακίδη μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής κατάθεσης, δίδοντας του την ευκαιρία να τοποθετηθεί για λογαριασμό του πελάτη του. Δεν θέλησε να τοποθετηθεί και μας είπε να μην επικοινωνήσουμε πάλι μαζί του.

Την ίδια ημέρα κατά την μετάβαση του κ. Φαίδωνος στο κτήριο όπου στεγάζεται το ΤΑΕ Λευκωσίας, βρισκόταν συνεργείο τηλεοπτικού σταθμού για να πάρει πλάνα και δηλώσεις. Ωστόσο, άτομο από τη συνοδεία του εν αργία δημάρχου προειδοποίησε τους λειτουργούς του τηλεοπτικού σταθμού πως αν ληφθούν πλάνα θα υπάρξει νομική αντίδραση.