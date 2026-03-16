Οδηγίες στην Αστυνομία για καταχώρηση υπόθεσης βιασμού σε βάρος του εν αργία δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, δόθηκαν από τη Νομική Υπηρεσία εντός της ημέρας.

Την είδηση μετέδωσε το OMEGA-LIVE και επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα από αρμόδιο αξιωματούχο στο philenews.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κατηγορητήριο που θα καταχωρισθεί προσεχώς θα περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες. Αυτές θα αφορούν σίγουρα τα κακουργήματα του βιασμού και της άσεμνης επίθεσης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο κατηγορητήριο θα περιλαμβάνεται και κατηγορία για «περιαγωγή σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό διάπραξης κακουργήματος ή πλημμελήματος».

Αν οι πληροφορίες επαληθευτούν τότε αυτό σημαίνει ότι ο κ. Φαίδωνος θα λογοδοτήσει σε Κακουργιοδικείο, για κακουργήματα που επισύρουν ποινή φυλάκισης δια βίου.

Είναι ενδεικτικό ότι το κακούργημα της «περιαγωγής σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό διάπραξης κακουργήματος ή πλημμελήματος», προνοεί δια βίου φυλάκιση σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα: «Όποιος, με σκοπό διάπραξης ή διευκόλυνσης της διάπραξης κακουργήματος ή πλημμελήματος ή διευκόλυνσης της διαφυγής του υπαίτιου μετά τη διάπραξη ή την απόπειρα διάπραξης κακουργήματος ή πλημμελήματος, χορηγεί ή αποπειράται να χορηγήσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο φάρμακο ή πράγμα ικανό να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη του για αντίσταση, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου».

Ο φερόμενος βιασμός σημειώθηκε περί το 2014. Η σε βάρος καταγγελία και έρευνα του κ. Φαίδωνος ήταν και η αιτία που τέθηκε σε αργία από την κείμενη νομοθεσία.