Έγγραφα που εξασφάλισε ο «Φ» για την περιβόητη υπόθεση του ταμείου συντάξεων των υπαλλήλων του δήμου Πάφου, προσδίδουν ενδεχόμενες ποινικές διαστάσεις στο όλο θέμα.

Συγκεκριμένα, νομική γνωμάτευση από γνωστό δικηγορικό γραφείο αναφέρει ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες αντλήθηκε ποσό πέραν του €1 εκατ. από το ταμείο συντάξεων των δημοτικών υπαλλήλων, πιθανόν να συνιστούν τέλεση αριθμού ποινικών αδικημάτων. Ταυτόχρονα, η γνωμάτευση καθιστά υπόλογο τον εν αργία δήμαρχο, Φαίδωνα Φαίδωνος και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου κατά τον επίδικο χρόνο.

Γίνεται, συγκεκριμένα λόγος για τα αδικήματα (1) της κλοπής, (2) της κλοπής από αντιπρόσωπο, (3) της παραβίασης του περί προστασίας των μισθών Νόμου του 2007, (4) της κατάχρησης εξουσίας, (5) της διενέργειας δόλου και κατάχρησης εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό, και (6) της ανυπακοής σε διατάξεις νόμων που επιβάλλουν καθήκον.

Στη νομική γνωμάτευση επισημαινόταν πως ο δήμαρχος και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα εμπίπτουν στην έννοια του «Δημόσιου Λειτουργού».

Φάκελος στον Εισαγγελέα

Όπως είναι γνωστό το δημοτικό συμβούλιο μετά από πρόταση του εν αργία δημάρχου, Φαίδωνα Φαίδωνος, στις αρχές του Μαρτίου του 2022, αποφάσισε να αντλήσει από το ταμείο συντάξεων ποσό πέραν του €1 εκατ. για αγορά γης με στόχο την ανέγερση φοιτητικών εστιών.

Γι’ αυτή την υπόθεση καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Πάφου ο εν αργία δήμαρχος και ο δημοτικός γραμματέας Θέμης Φιλιππίδης, από ανώτερη λειτουργό του δήμου. Η τελευταία είχε υποβάλει καταγγελία για άλλες τρεις υποθέσεις που αποκάλυψε ο «Φ» (τ/κ περιουσία στον Μούτταλο, παράνομες προσλήψεις και παράνομη χρήση υπηρεσιακού οχήματος από δήμαρχο).

Μετά από έρευνες του ΤΑΕ Πάφου και του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος Αρχηγείου Αστυνομίας, στις οποίες συνέδραμε η Ελεγκτική Υπηρεσία το 2023, σχηματίστηκε φάκελος για το ταμείο συντάξεων και τις άλλες τρεις υποθέσεις. Ο εν λόγω φάκελος είχε διαβιβαστεί για τελευταία φορά στο Γενικό Εισαγγελέα στις 13 Ιανουαρίου (2026).Η καταγγελία

Την ύπαρξη καταγγελίας και ποινικής έρευνας για το ταμείο συντάξεων είχε φέρει στο φως ο «Φ» στις 13 Φεβρουαρίου, ενώ την επανέφερε στο προσκήνιο προχθές η δημοτική ομάδα του ΔΗΣΥ Πάφου. Η τελευταία με γραπτή τοποθέτησή της ανέφερε ότι δεν υφίσταται καμία παρανομία και ότι η απόφαση για άντληση ποσού €1.16 εκατ. (υπάρχουν διάφορες εκδοχές για το ακριβές ύψος του ποσού) λήφθηκε από το δημοτικό συμβούλιο στις 16 Μαρτίου του 2022.

Δεν είχαν ρωτηθεί

Η εφημερίδα μας διερευνώντας το θέμα διαπίστωσε ότι μήνες αργότερα μετά την πιο πάνω απόφαση υπήρξαν αντιδράσεις από δημοτικούς υπαλλήλους. Συγκεκριμένα συντεχνίες που τους εκπροσωπούσαν απέστειλαν αριθμό επιστολών στον δήμαρχο και στο δημοτικό συμβούλιο και στον Έφορο Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ), Νίκο Κουλλαπή.

Από τις επιστολές φανερώνεται ότι πριν το δημοτικό συμβούλιο λάβει την απόφαση οι επηρεαζόμενοι υπάλληλοι και συμμετέχοντες στο ταμείο συντάξεων δεν είχαν ενημέρωση.

Η γνωμάτευση

Στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής έρευνας προέκυψε ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι αποτάθηκαν στο δικηγορικό γραφείο «Καλλής & Καλλής ΔΕΠΕ» για νομική γνωμάτευση. Αυτή τους αποστάλθηκε τον Οκτώβριο του 2022. Με βάση επιστολογραφία μεταξύ των εμπλεκομένων (Δήμος Πάφου, υπάλληλοι, συντεχνίες και ΙΕΣΠ) και πιστοποιητικά αποδοχών δημοτικών υπαλλήλων που δόθηκαν στην δικηγορική εταιρεία, η τελευταία κατέληξε σε γνωμάτευση κάνοντας λόγο για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα.

Σε αυτήν σημειώνονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

> «Από τα Πιστοποιητικά Αποδοχών που μας έχουν δοθεί φαίνεται ότι γίνεται η συγκεκριμένη αποκοπή από τον μισθό των εργοδοτουμένων του Δήμου. Ως εκ τούτου η μη καταβολή των εισφορών στον Ειδικό Λογαριασμό και η απόσυρση χρημάτων για σκοπούς άλλους από αυτούς που δεν προνοούν οι κανονισμοί επηρεάζει το τελικό ποσό που θα ευρίσκεται κατατεθειμένο στον ειδικό Λογαριασμό αφού δεν αποδίδεται το πραγματικό ποσό που θα πρόκυπτε από τους τόκους εάν ήταν κατατεθειμένα τα χρήματα».

> «Εφόσον ο Εργοδότης αποκόπτει από το Μισθό των Εργοδοτούμενων του ένα ποσό για να το καταθέσει στον Ειδικό Λογαριασμό και δεν αποδίδει τα εισπραχθέντα ποσά εις τον Ειδικό Λογαριασμό διαπράττει το αδίκημα της κλοπής και της Κλοπής από Αντιπρόσωπο δυνάμει των Άρθρων 255 και 270 του Περί Ποινικού Κώδικα ΚΕΦ. 154 και μπορείτε ευχερώς να καταγγείλετε τον εργοδότη σας (Δήμο Πάφου / Δημοτικό Συμβούλιο) στην Αστυνομία».

> «Πρόσθετα έχουμε την άποψη ότι διαπράττεται και αδίκημα δυνάμει του Άρθρου 10(1)(α) σε συνδυασμό με το αρ. 20 του περί Προστασίας των Μισθών Νόμου του 2007 (35(Ι)/2007). Σχετικά με το 10(1)(α) επιτρέπεται μεν η αποκοπή, αλλά η αποκοπή εμπεριέχει και την υποχρέωση του εργοδότη να αποδίδει το ποσό στον Ειδικό Λογαριασμό».

> «Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ποινικού Κώδικα ΚΕΦ. 154 ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου εμπίπτουν στην έννοια του «Δημόσιου Λειτουργού» και εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 4(1) της Κ.Δ.Π. 79/1997 ασκούν τον έλεγχο του Ταμείου και την διοίκηση του και εφόσον ενεργούν κατά παράβαση του Περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Κανονισμών του Δήμου Πάφου του 1997 διαπράττουν τα αδικήματα (α) της Κατάχρησης Εξουσίας δυνάμει του Άρθρου 105 του Περί Ποινικού Κώδικα Νόμου ΚΕΦ.154, (β) της Διενέργειας Δόλου και Κατάχρησης Εμπιστοσύνης από Δημόσιο Λειτουργό δυνάμει του άρθρου 133 του Περί Ποινικού Κώδικα Νόμου ΚΕΦ. 154 και (γ) της Ανυπακοής σε Διατάξεις Νόμων που Επιβάλλουν Καθήκον δυνάμει του Άρθρου 136 του Περί Ποινικού Κώδικα Νόμου ΚΕΦ. 154».

Επιστολή κ. Κουλλαπή

Να σημειωθεί ότι πηγή πληροφόρησής μας μάς παρέπεμψε σε επιστολή του Εφόρου Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ), Νίκο Κουλλαπή προς τον δήμο Πάφου στις 28/3/2022. Μέσω αυτής ο κ. Κουλλαπής παρουσιαζόταν να ενημερώνει το δήμο πως δεν πρέπει να λάβει καμία σχετική απόφαση σε σχέση με το ταμείο συντάξεων πριν να το εξετάσει ο ίδιος και ότι εκκρεμεί αίτημα του ταμείου για εγγραφή του στο μητρώο. Την ίδια στιγμή η δημοτική ομάδα του ΔΗΣΥ ανέφερε στην προχθεσινή τοποθέτησή της πως ήδη είχε ληφθεί απόφαση από τις 16/3/2022 προκειμένου να αντληθούν χρήματα από το Ταμείο.

Τι απαντά ο Φαίδωνας για τα χρήματα του ταμείου συντάξεων

Στις 13 Φεβρουαρίου ο «Φ» είχε καλέσει τηλεφωνικώς τον εν αργία δήμαρχο, Φαίδωνα Φαίδωνος, να τοποθετηθεί για το θέμα του Ταμείου Συντάξεων.

Παραθέτουμε αυτούσια την τοποθέτησή του: «Όταν το δημοτικό συμβούλιο πήρε την απόφαση να πάρει €1,3 εκατ. ευρώ για να αγοράσει το οικόπεδο πάνω στο οποίο ανεγέρθησαν οι φοιτητικές εστίες, δεν υπήρχε εγγεγραμμένο ταμείο συντάξεων (σ.σ. άλλα φέρεται να λέει σε επιστολή ο κ. Κουλλαπής), στο μητρώο του Εφόρου εγγραφής, ούτε αίτημα για εγγραφή. Υπάρχει μια νομοθεσία που λέει ότι έστω κι αν ένα ταμείο συντάξεων δεν είναι επίσημα εγγεγραμμένο, αλλά υπάρχει αίτηση για να εγγραφεί στον Έφορο, δηλαδή στον κ. Κουλλαπή, υποχρεούσαι να του συμπεριφέρεσαι εκείνου του ταμείου ως οιωνεί ταμείο μέχρι να επισημοποιηθεί η εγγραφή του. Όταν εμείς πήραμε το €1,3 εκατ. με νόμιμες απόλυτα διαδικασίες, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, στην παρουσία νομικού συμβούλου, με γνωμάτευση, αποφασίσαμε να τα επιστρέψουμε πίσω στο λογαριασμό του Δήμου που διατηρείτο, γιατί δεν υπήρχε ταμείο εγγεγραμμένο (…) Ήταν την εποχή που τα λεφτά έπιαναν μέσα στις τράπεζες 0,3% αρνητικό επιτόκιο. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο Δήμαρχος, είπαμε αντί να κάνουν αρνητικό τόκο θα τα πιάσουμε να κάνουμε φοιτητικές εστίες και θα τα επιστρέψουμε και με 3% επιτόκιο. Τον Δεκέμβριο του 2026 θα επιστραφεί και η τελευταία δόση».

Ο κ. Φαίδωνος κατέληξε λέγοντας πως είχε συνομιλία με τον Έφορο των ΙΕΣΠ: «Είχα συνομιλία με τον κ. Κουλλαπή που μου είπε είναι εντάξει, μακάρι να είχε κι άλλους δημάρχους να σκέφτονταν σαν εσένα».

Ασάφεια

Πάντως, ακόμη και σήμερα υπάρχει ασάφεια σε σχέση με το ποσό που λήφθηκε από το ταμείο συντάξεων των δημοτικών υπαλλήλων. Η καταγγελία στο ΤΑΕ Πάφου τον Απρίλιο του 2022 έκανε λόγο για ποσό ύψους €1,5 εκατ., ο εν αργία δήμαρχος μίλησε στον «Φ» για €1,3 εκατ, ενώ προχθές η δημοτική ομάδα μιλούσε για ένα ποσό ύψους €1,16 εκατ. Η άγνοια για το ακριβές ποσό επιβεβαιώνεται και από επιστολή που στάλθηκε εκ μέρους των επηρεαζόμενων στον δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους και την οποία εξασφάλισε ο «Φ». Έχει ημερομηνία 15/11/2022 και με αυτή ζητείται ακριβής ενημέρωση για την κατάσταση του ταμείου συντάξεων και πόσα έχουν χρησιμοποιηθεί από αυτό.