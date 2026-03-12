Τοποθετείται δημοσίως για την καταγγελία που έγινε στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων τον Απρίλιο του 2022 και αφορά -μεταξύ άλλων- χρήση πέραν του €1 εκατ. από τα ταμείο συντάξεων, η ομάδα του ΔΗΣΥ στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Πάφου.

Η καταγγελία, την οποία έφερε στο φως ο «Φ», έγινε από ανώτερη δημοτικό λειτουργό στην Αστυνομία πριν από τέσσερα χρόνια και τέθηκε ενώπιον του τότε Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, στις 17 Απριλίου του 2023.

Σύμφωνα με την καταγγελία (ο φάκελος της υπόθεσης είναι στον Γενικό Εισαγγελέα), ποσό περί το €1.5 εκατ. είχε χρησιμοποιηθεί παράνομα και χωρίς συγκατάθεση από τους επηρεαζόμενους για αγορά τεμαχίου γης από το Δήμο Πάφου ώστε να ανεγερθούν φοιτητικές εστίες.

Για το ζήτημα ο «Φ» είχε ζητήσει πρόσφατα απαντήσεις από τον εν αργία δήμαρχο, Φαίδωνα Φαίδωνος, ο οποίος με δηλώσεις του που δημοσιεύσαμε στις 14/2/2026, είχε υποστηρίξει πως τα χρήματα αυτά λήφθηκαν νομότυπα κατόπιν νομικής γνωμάτευσης και μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Σήμερα τοποθετήθηκε και η δημοτική ομάδα του ΔΗΣΥ διευκρινίζοντας ότι το ακριβές ποσό είναι στο €1.16, πως χρησιμοποιήθηκε νομότυπα και ότι το 2027 θα επιστραφεί και η τελευταία δόση του. Στην ανακοίνωση κάνει λόγο για ατεκμηρίωτους υπαινιγμούς.

Πάντως, από τους επηρεαζόμενους/συμμετέχοντες στο ταμείο συντάξεων υπήρχαν αντιδράσεις και γραπτές παραστάσεις. Είναι ενδεικτική επιστολή που στάλθηκε από συντεχνίες στις αρχές του 2022 στον Έφορο Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του Υπουργείου Εργασίας.

Η επιστολή που στάλθηκε εκ μέρους επηρεαζόμενων δημοτικών υπαλλήλων αναφέρει: «Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της επιστολής μας ημερομηνίας 31/1/22 σας ενημερώνουμε ότι ο δήμος Πάφου μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προχώρησε σε ανάληψη ποσού της τάξης του €1,500,000 από το Ταμείο Συντάξεως των υπαλλήλων του για αγορά τεμαχίου στο οποίο θα ανεγείρει φοιτητικές εστίες.

Με βάση το πιο πάνω η πράξη αυτή είναι παράνομη και αντίθετη με τον νόμο (Ν.10(Ι)2020 Άρθρο 32(3)). Αναμένουμε ότι άμεσα θα προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Ταμείου και η σωστή λειτουργία του σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες».

Το πλήρες κείμενο της επίσημης τοποθέτησης της δημοτικής ομάδας του ΔΗΣΥ:

Η Δημοτική Ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευσή της για σχετικό δημοσίευμα το οποίο επιχειρεί να δημιουργήσει σκιές γύρω από τη διαχείριση του Δήμου Πάφου, παρουσιάζοντας ισχυρισμούς περί «παράνομης χρήσης €1,5 εκατομμυρίων από το Ταμείο Συντάξεων των δημοτικών υπαλλήλων».

Δυστυχώς πρόκειται για ακόμη ένα παράδειγμα αποσπασματικής παρουσίασης πληροφοριών, η οποία οδηγεί σε παραπλανητικά συμπεράσματα και πλήττει αδικαιολόγητα το κύρος ενός ολόκληρου θεσμού.

Η πραγματικότητα είναι σαφής, τεκμηριωμένη και καταγεγραμμένη στα επίσημα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, στις 16 Μαρτίου 2022 το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου έλαβε θεσμικά και νόμιμα απόφαση για δανεισμό ποσού €1,16 εκατομμυρίων από το Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων των υπαλλήλων του Δήμου, με σκοπό τη χρηματοδότηση αγοράς τεμαχίου γης για την ανάπτυξη φοιτητικών εστιών. Δεν πρόκειται ούτε για αυθαίρετη ενέργεια ούτε για «παράνομη χρήση» χρημάτων, αλλά για απόφαση που λήφθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου, με πλήρη καταγραφή των όρων και των προϋποθέσεων της και ενώ προηγήθηκε σχετική διαβούλευση του Δήμου Πάφου με τον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.

Εξίσου παραπλανητική είναι και η αναφορά στο ποσό των €1,5 εκατομμυρίων. Το πραγματικό ποσό του δανείου ήταν €1,16 εκατομμύρια, με σαφώς καθορισμένους όρους αποπληρωμής και με επιτόκιο 3% μέχρι το 2027. Το δάνειο αποπληρώνεται κανονικά και ήδη το υπόλοιπο του έχει μειωθεί σημαντικά, γεγονός που αποδεικνύει ότι η διαδικασία εξελίσσεται με πλήρη διαφάνεια και υπευθυνότητα.

Αξίζει να τονιστεί και να σημειωθεί πως κατά τον χρόνο λήψης της συγκεκριμένης απόφασης, το Ταμείο Συντάξεων δεν αποτελούσε ξεχωριστή νομική οντότητα αλλά λειτουργούσε ως ειδικό ταμείο του Δήμου, με τα διαθέσιμα του να βρίσκονται κυρίως σε τραπεζικές καταθέσεις που διαχειριζόταν ο Δήμος. Σε μια περίοδο μάλιστα κατά την οποία τα επιτόκια καταθέσεων ήταν εξαιρετικά χαμηλά έως και αρνητικά, η απόφαση για δανεισμό με επιτόκιο 3% όχι μόνο δεν ζημίωσε το Ταμείο αλλά διασφάλισε απόδοση σημαντικά υψηλότερη από εκείνη που θα προέκυπτε αν τα χρήματα παρέμεναν αδρανή στις τράπεζες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα επιτόκια για δάνεια αντίστοιχου ύψους την ίδια περίοδο κυμαίνονταν περίπου στα ίδια επίπεδα.

Ως Δημοτική Ομάδα δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την εύκολη δημιουργία εντυπώσεων που πλήττουν το κύρος του Δήμου Πάφου και δημιουργούν αδικαιολόγητη ανησυχία στους πολίτες και στους εργαζομένους. Η κριτική είναι θεμιτή και απαραίτητη στη δημοκρατία, ωστόσο η δημόσια συζήτηση οφείλει να βασίζεται σε πλήρη στοιχεία και πραγματικά δεδομένα και όχι σε υπερβολές ή επιλεκτική παρουσίαση γεγονότων. Ο Δήμος Πάφου έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι λειτουργεί με διαφάνεια, θεσμικότητα και υπευθυνότητα στη διαχείριση των οικονομικών του. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αμαυρώνει την εικόνα του με ανακρίβειες και ατεκμηρίωτους υπαινιγμούς.

Καλούμε όσους επιλέγουν να εγείρουν τέτοιους ισχυρισμούς να παρουσιάσουν πλήρη και τεκμηριωμένα στοιχεία και όχι να δημιουργούν εντυπώσεις εις βάρος του Δήμου Πάφου. Η αλήθεια είναι καταγεγραμμένη στα επίσημα έγγραφα και δεν επιδέχεται παραποίησης.

Λίνος Τσοκκάς

Χουα Τσανγκ

Νίνα Γκαρακλίδου

Γιώργος Δημητριάδης

Γιώργος Πίτρος