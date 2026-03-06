Για πρόσθετες ανακρίσεις επιστράφηκε χθες από τη Νομική Υπηρεσία, ο φάκελος της Αστυνομίας που αφορά στον εν αργία δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος και την καταγγελία περί βιασμού γυναίκας, υπόθεση που ανάγεται πέραν της 10ετίας.

Ο φάκελος είχε διαβιβαστεί από τους ανακριτές στη Νομική Υπηρεσία συμπληρωμένος στις 26 Φεβρουαρίου, μετά που είχε προηγηθεί και η κλήτευση του δημάρχου για ανάκριση. Ο ίδιος συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του, αντί απαντήσεων επί των 40 και πλέον ερωτήσεων που του υπέβαλαν οι ανακριτές, τήρησε το δικαίωμα της σιωπής και παρέδωσε γραπτό σημείωμα με το οποίο απέρριπτε τα όσα του καταλογίζονται και επέμενε στη θέση ότι έχει στοχοποιηθεί για να εξουδετερωθεί πολιτικά.

Ο φάκελος μελετήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, από ομάδα νομικών λειτουργών της Γενικής Εισαγγελίας και αφού συζητήθηκε με τους επικεφαλής της Υπηρεσίας, κρίθηκε ορθό για σκοπούς πληρότητας της μαρτυρίας και κάλυψης κάποιων κενών, να γίνουν πρόσθετες ενέργειες. Η επιστροφή του φακέλου στους ανακριτές επιβεβαιώθηκε σήμερα από τη Νομική Υπηρεσία.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λευκωσίας που εξέτασαν την καταγγελία γυναίκας, έχουν λάβει περί τις 25 συνολικά καταθέσεις για την υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης και της κατάθεσης από την παραπονούμενη η οποία έχει δώσει λεπτομέρειες και κατονόμασε αρκετά πρόσωπα τα οποία είχε η ίδια ενημερώσει για την υπόθεση. Ένα εξ αυτών ήταν και ο επιχειρηματίας της Πάφου Θεόδωρος Αριστοδήμου, ο οποίος προέβη πρώτος σε καταγγελία στις Αρχές για την υπόθεση, αναφέροντας ότι και παλαιότερα είχε καταγγείλει τον κατ’ ισχυρισμό βιασμό, αλλά η υπόθεση δεν είχε προχωρήσει.

Ένα από τα πρόσωπα που κλήθηκαν για κατάθεση είναι γυναίκα που κατείχε πολιτειακό αξίωμα. Έρευνες διενεργήθηκαν και σε συγκεκριμένο υποστατικό για εντοπισμό στοιχείων. Μεταξύ άλλων που κλήθηκαν για κατάθεση είναι και πρόσωπα που σχετίζονταν με το περιβάλλον της παραπονούμενης αλλά και άτομα από την Πάφο.

Αναμένεται ότι, μετά και τη συμπλήρωση των πρόσθετων ενεργειών, ο φάκελος Θα επιστραφεί στη Νομική Υπηρεσία για τελική αξιολόγηση και λήψη απόφασης αν θα διωχθεί ποινικά ο εν αργία δήμαρχος.

Πάντως, πληροφορίες του philenews, αναφέρουν ότι η Αστυνομία έχει προβεί στην έκθεση που συνοδεύει τον φάκελο, σε συγκεκριμένη εισήγηση σε σχέση με την υπόθεση.

Σημειώνεται ότι σε δημόσια τοποθέτησή του μέσω ανάρτησης, ο κ. Φαίδωνος που έχει τεθεί σε αργία με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, είχε κάνει λόγο για «ενορχηστρωμένη επίθεση» σε βάρος του. Υποστήριξε ότι πρόκειται για προσπάθεια πολιτικής του εξόντωσης και απέρριψε τις κατηγορίες εναντίον του.