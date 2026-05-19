Η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει σε αβέβαιο σημείο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρά αρχικά σε απειλές για επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων την Κυριακή, πριν ανακοινώσει την επόμενη ημέρα ότι οι προγραμματισμένες επιθέσεις έχουν ανασταλεί προσωρινά, έπειτα από πιέσεις που, όπως ανέφερε, δέχτηκε από συμμαχικά κράτη στον Κόλπο, εν μέσω «σοβαρών διαπραγματεύσεων».

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εμφανίζεται να προετοιμάζεται για ενδεχόμενη κλιμάκωση, προειδοποιώντας ότι θα επιβάλει βαρύ κόστος σε γειτονικές χώρες αλλά και στην παγκόσμια οικονομία σε περίπτωση νέας επίθεσης.

Τι περιμένει το Ιράν

Κατά την πρώτη φάση των συγκρούσεων φέτος, οι Ιρανοί προετοιμάζονταν για έναν παρατεταμένο πόλεμο περίπου τριών μηνών, σύμφωνα με τον Χαμίρζα Αζίζι, ειδικό σε θέματα ασφαλείας του Ιράν στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών και Ασφαλείας Υποθέσεων. Για το λόγο αυτό, περιορίστηκε η χρήση πυραύλων ώστε να διατηρηθούν επιθέσεις επί εβδομάδες εναντίον ισραηλινών και περιφερειακών στόχων.

Αντιθέτως, σε περίπτωση νέου ξεσπάσματος πολέμου, οι ιρανικές αρχές αναμένουν συγκρούσεις «σύντομες αλλά υψηλής έντασης», με συντονισμένα πλήγματα σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξάλλου, το Ιράν φέρεται να χρησιμοποίησε τον τελευταίο μήνα της εκεχειρίας για να προετοιμαστεί για την επανέναρξη των συγκρούσεων, επανατοποθετώντας εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων.

Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται ανώνυμο αξιωματικό του αμερικανικού στρατού, από την έναρξη της εκεχειρίας στις 8 Απριλίου, το Ιράν έχει εργαστεί για να «ξεσκάψει δεκάδες βομβαρδισμένες εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων, να μετακινήσει κινητούς εκτοξευτές πυραύλων και, παρά τις σημαντικές απώλειες, να προσαρμόσει τις τακτικές του για τυχόν επανάληψη των επιθέσεων».

Ο αξιωματούχος αναφέρει ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν βομβάρδισαν τις εισόδους των εγκαταστάσεων, αλλά όχι τους ίδιους τους εκτοξευτές, καθώς αυτοί ήταν θαμμένοι σε βαθιές υπόγειες σπηλιές για να προστατευθούν από επιθέσεις.

Επιπλέον, οι Ιρανοί διοικητές, πιθανώς με ρωσική βοήθεια, μελέτησαν τα σχέδια πτήσης των αμερικανικών μαχητικών και βομβαρδιστικών, ανέφερε ο αξιωματούχος του αμερικανικού στρατού, που επισήμανε ότι η κατάρριψη του μαχητικού F-15E τον περασμένο μήνα και τα πυρά εδάφους που χτύπησαν ένα F-35 αποκάλυψαν ότι οι αμερικανικές τακτικές πτήσης είχαν γίνει υπερβολικά προβλέψιμες, επιτρέποντας στην Τεχεράνη να αμυνθεί εναντίον τους με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Η πιθανή αντίδραση της Τεχεράνης

Σε νέο γύρο συγκρούσεων, το Ιράν ενδέχεται να εκτοξεύσει δεκάδες ή εκατοντάδες πυραύλους ημερησίως, προκειμένου να «αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον αντίπαλο και να αλλάξει τις ισορροπίες στην άλλη πλευρά», επισήμανε ο Χαμίρζα Αζίζι.

Αυτό θα υποχρεώσει τα κράτη του Κόλπου να προετοιμαστούν για ενισχυμένες επιθέσεις στις ενεργειακές τους υποδομές, καθώς πλήγματα σε πεδία πετρελαίου, διυλιστήρια και λιμάνια αποτελούν έναν από τους ισχυρότερους τρόπους για το Ιράν να ασκήσει πίεση στην παγκόσμια οικονομία και στον Αμερικανό πρόεδρο.

Ταυτόχρονα, Ιρανοί αξιωματούχοι και αναλυτές με δεσμούς με την κυβέρνηση έχουν εκτοξεύσει απειλές κατά των ΗΑΕ, κατηγορώντας τα ότι διευκόλυναν επιθέσεις εναντίον του Ιράν με τη φιλοξενία αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Κάποιοι, όπως ο αναλυτής Μεχντί Καρατιάν, έχουν φτάσει στο σημείο να δηλώσουν σε podcast ότι αν χρειαστεί «μπορούμε να καταλάβουμε το Άμπου Ντάμπι».

Στρατηγικές κινήσεις και παγκόσμια οικονομία

Το Ιράν διαθέτει επίσης μοχλούς πίεσης στους θαλάσσιους διαύλους, όπως το Στενό Μπαμπ αλ Μάντεμπ που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και μέσω του οποίου περνά περίπου το 10% του παγκόσμιου εμπορίου. Κατά τον προηγούμενο γύρο συγκρούσεων, η Τεχεράνη αξιοποίησε τα Στενά του Ορμούζ για να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση έναντι της παγκόσμιας οικονομίας.

Αν το Ιράν κρίνει ότι ο έλεγχος αυτών των διαύλων απειλείται, μπορεί να επιδιώξει να μεταθέσει την προσοχή των ΗΠΑ σε δύο θαλάσσια μέτωπα αντί για ένα, σύμφωνα με τον Αζίζι.

Οι Χούθι στην Υεμένη, υποστηριζόμενοι από την Τεχεράνη, έχουν δεσμευτεί να προστατεύσουν το Ιράν σε περίπτωση περιφερειακού πολέμου, αλλά στο προηγούμενο κύμα συγκρούσεων είχαν κινηθεί με προσοχή, προκειμένου να διαφυλάξουν τα περιορισμένα στρατιωτικά αποθέματά τους.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι απειλές και η στρατηγική στάση της Τεχεράνης παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες που περιορίζουν την επιθετική στάση των ΗΠΑ έναντι του Ιράν, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνουν την πίεση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

