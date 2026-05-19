Σήμερα θα ήθελα να πάμε πίσω στις βουλευτικές εκλογές του 1996, τις πρώτες που διεξήχθησαν χωρίς την ύπαρξη πλαφόν για την είσοδο στην δεύτερη κατανομή, δηλαδή μια μορφή «απλής αναλογικής».

Μέσα από ιδιότυπες συνθήκες το πολιτικό σύστημα της εποχής υιοθέτησε μια «τολμηρή» για την εποχή μέθοδο κατανομής των βουλευτικών εδρών, με αποτέλεσμα να δοθεί η δυνατότητα σε νέα πολιτικά σχήματα να δοκιμάσουν την τύχη τους.

Εντούτοις δεν υπήρξε θεαματικό ενδιαφέρον για δημιουργία νέων κομμάτων. Στις βουλευτικές εκλογές του 1996 συμμετείχαν 8 κόμματα έναντι 6 που συμμετείχαν στις βουλευτικές εκλογές 1991.

Ένα από αυτά τα κόμματα ήταν και οι Νέοι Ορίζοντες (ΝΕΟΙ). Δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Νίκου Κουτσού ενός αξιόλογου ενεργού πολίτη, εκδότη και πολιτικού αναλυτή. Στην ίδρυση του νέου κόμματος συμμετείχαν πολλά αξιόλογα πρόσωπα από το χώρο του κέντρου και της πατριωτικής δεξιάς.

Παρουσίασε ένα συγκροτημένο πολιτικό πρόγραμμα και ένα δυνατό πλήρες ψηφοδέλτιο, με πρόταξη την θέση για επιστροφή στο Σύνταγμα του 1960 με τις ανάλογες προσαρμογές προκειμένου να εκσυγχρονιστεί και να συμπεριλάβει την σύγχρονη αντίληψη για τα δικαιώματα του πολίτη. Παράλληλα οι ΝΕΟΙ έθεταν θέματα εκσυγχρονισμού της κοινωνίας και του κράτους.

Πολλοί διαφωνούσαν με τις θέσεις των ΝΕΟΙ στο Κυπριακό. Κανένας όμως δεν μπορεί να μην συμφωνήσει ότι είχαν αξιόλογες και συνεκτικές θέσεις για μια πραγματική μεταρρύθμιση του κράτους και της κοινωνίας.

Κι όμως αυτό το νεαρό και ισχυρό πολιτικό κόμμα δεν κατάφερε να κερδίσει έδρα στη Βουλή για διακόσιους ογδόντα δύο (282) ψήφους. Έλαβε συνολικά 6317 ψήφους ενώ το εκλογικό μέτρο ήταν 6599.

Εκτός βουλής έμεινε και το επίσης νεοσύστατο Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών (1.05%) και το ΑΔΗΣΟΚ (1.71%).

Αντίθετα το πλαφόν του 1.78% πέρασε το κόμμα που ίδρυσε ο Γιώργος Βασιλείου (πρόεδρος της Δημοκρατίας μέχρι το 1993), το Κίνημα Ελευθέρων Δημοκρατών (3.69%).

Μέσα στην επόμενη πενταετία η Κύπρος πέρασε μεγάλες φουρτούνες: Γεγονότα στην Δερύνεια και δολοφονία Ισαάκ και Σολωμού, πύραυλοι S300 και μυστική προετοιμασία του σχεδίου Ανάν, φούσκα στο Χρηματιστήριο κα.

Τα τέσσερα παραδοσιακά κόμματα διαχειρίστηκαν τις κρίσεις με τον χειρότερο τρόπο. Χωρίς ουσιαστική παρέμβαση και το κόμμα Βασιλείου που μετονομάστηκε σε Ενωμένοι Δημοκράτες (ΕΔΗ) με την διάλυση και προσχώρηση του ΑΔΗΣΟΚ.

Ως αποτέλεσμα, στις επόμενες εκλογές (2001) τα κόμματα αυτά έχασαν ποσοστό που συνολικά αναλογούσε περίπου με το 6.5% των εγκύρων ψηφοδελτίων. Αντίθετα, στις εκλογές εκείνες διπλασίασαν την εκλογή τους δύναμη οι ΝΕΟΙ και οι Οικολόγοι, μπαίνοντας για πρώτη φορά στη Βουλή.

Αυτοί οι 282 ψήφοι που έλειπαν το 1996 άφησαν ένα πολιτικό κίνημα που ήταν έτοιμο να προσφέρει στον Κυπριακό λαό, για πέντε κρίσιμα χρόνια εκτός Βουλής. Ήταν ένα ατυχές συμβάν.

Σήμερα είμαστε πάλιν ενώπιον μιας παρόμοιας κατάσταση.

Με βάση τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων μέχρι πριν λίγες μέρες η συνέχιση του κοινοβουλευτικού έργου των Οικολόγων ήταν εντός των ορίων του στατιστικού λάθους.

Αυτή την φορά όμως οι Κύπριοι ψηφοφόροι οφείλουν να ξέρουν. Άλλωστε μόλις την περασμένη βδομάδα η ανεξάρτητη πλατφόρμα «Oxygono» ανακοίνωσε τα στοιχεία μιας έρευνας σύμφωνα με την οποία οι δύο βουλευτές των Οικολόγων αναδείχθηκαν οι «πολυτιμότεροι παίκτες» στην Βουλή, δηλαδή οι πλέον παραγωγικοί και εργατικοί βουλευτές την περίοδο 2021-2026.

Όπως είπε πρόσφατα και ο Χ. Θεοπέμπτου:

«Φανταστήκατε να μην έχει Οικολόγους στην Βουλή; Ποιος θα σταματήσει όλες τούτες τις καταστάσεις; Υπάρχει αυτή η βαθιά διαφθορά η οποία όταν έχεις να κάνεις με μεγάλες εταιρείες δεν αντιδρά κανένας. Ποιος θα βάλει αντρόσιη. Ποιος θα σταματήσει την διαφθορά και τις νομοθεσίες που γίνονται για να υποστηρίξουν τα συμφέροντα ορισμένων; Ποιος; Χρειαζόμαστε στην Βουλή τους βουλευτές των Οικολόγων γιατί χωρίς αυτούς εγώ θα ανησυχώ για το μέλλον αυτού του τόπου».

Πρώην Βουλευτής