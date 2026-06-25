Παραδείγματα για τον υπολογισμό του νέου προσωρινού δασμού των €3 ανά κατηγορία προϊόντος σε αποστολές χαμηλής αξίας από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιοποίησε το Τμήμα Τελωνείων.

Η ρύθμιση αφορά διαδικτυακές αγορές αξίας κάτω από €150, για τις οποίες καταργείται η απαλλαγή από την καταβολή δασμών. Ο δασμός επιβάλλεται ανά διαφορετικό είδος προϊόντος που περιλαμβάνεται σε κάθε αποστολή, ενώ επιβάλλεται επιπλέον ΦΠΑ επί της συνολικής αξίας, συμπεριλαμβανομένου του δασμού.

Για παράδειγμα, σε δέμα από χώρα της Ασίας με μία μπλούζα, ένα ζευγάρι σκουλαρίκια και ένα μπρελόκ, ο δασμός ανέρχεται σε €9, καθώς τα τρία προϊόντα θεωρούνται τρεις διαφορετικές κατηγορίες.

Αν ένα δέμα περιλαμβάνει μία μεταξωτή μπλούζα και ένα βαμβακερό μπλουζάκι, η χρέωση ανέρχεται σε €6, αφού πρόκειται για δύο διαφορετικά είδη.

Αντίθετα, όταν ένα δέμα περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα μπλουζάκια ίδιου τύπου, όπως βαμβακερά, αυτά θεωρούνται ένα είδος. Στην περίπτωση αυτή, ο δασμός περιορίζεται στα €3, πλέον ΦΠΑ.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να καταβάλλουν τον δασμό είτε κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς είτε πριν από την παράδοση του δέματος.

Ορισμένες πλατφόρμες αναμένεται να εισπράττουν τον δασμό κατά το checkout, εμφανίζοντας τη συνολική χρέωση πριν την πληρωμή. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα απαιτείται πρόσθετη καταβολή κατά την παράδοση.

Άλλες πλατφόρμες δεν θα εισπράττουν το ποσό εκ των προτέρων. Τότε, το ταχυδρομείο ή ο ταχυμεταφορέας θα ζητεί την καταβολή των €3 ανά είδος πριν από την παράδοση.

Το Τμήμα Τελωνείων διευκρινίζει ότι η επιστροφή ενός προϊόντος δεν συνεπάγεται αυτομάτως την επιστροφή του δασμού. Ο δασμός μπορεί να επιστραφεί, ύστερα από έγκριση του Τελωνείου και δικαιολογημένη αίτηση, όταν το προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης αγοράς.

Η επιστροφή του ΦΠΑ εξαρτάται από την πολιτική της κάθε επιχείρησης και δεν είναι ενιαία για όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν πριν από την αγορά τους όρους χρήσης και τη σελίδα με τα στοιχεία της επιχείρησης, ώστε να γνωρίζουν τη φυσική έδρα του πωλητή και τον τόπο αποστολής των προϊόντων. Επίσης, συστήνεται να επιβεβαιώνουν κατά πόσον ο δασμός περιλαμβάνεται στην τελική τιμή, να υπολογίζουν το πρόσθετο κόστος και να εξετάζουν τους όρους επιστροφής.

Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, οι έλεγχοι αυτοί μπορούν να περιορίσουν απρόβλεπτες χρεώσεις, καθυστερήσεις στις παραδόσεις και δυσάρεστες εκπλήξεις σε ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός ΕΕ.