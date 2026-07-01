Με ουκρανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς FP-5 Flamingo επλήγη τη νύχτα της 26ης προς 27η Ιουνίου ρωσική αμυντική εγκατάσταση στο Βόλγκογκραντ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι (Volodymyr Zelenskyy).

Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, στόχος της επίθεσης ήταν το Ομοσπονδιακό Ερευνητικό και Παραγωγικό Κέντρο Titan-Barrikady, μία από τις σημαντικότερες βάσεις της ρωσικής πολεμικής βιομηχανίας, η οποία κατασκευάζει εκτοξευτές για τα στρατηγικά πυραυλικά συστήματα Yars και Topol-M, καθώς και για το βαλλιστικό σύστημα Iskander-M.

Ukrainian FP-5 Flamingo missiles hit the Russian military-industrial plant "Titan-Barrikady" in Volgograd pic.twitter.com/a88GNlrcxR June 30, 2026

«Οι επιβεβαιωμένες επιτυχίες ακολουθήθηκαν από πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Πρόκειται για ένα μεγάλο βιομηχανικό συγκρότημα όπου παράγονται συστήματα πυροβολικού και εξειδικευμένος στρατιωτικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων για πυραυλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στις επιθέσεις εναντίον του λαού μας», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Το Titan-Barrikady, που ανήκει στον κρατικό διαστημικό οργανισμό Roscosmos, κατασκευάζει επίσης βαρέα συστήματα πυροβολικού, ναυτικά πυροβόλα και παράκτια αντιπλοϊκά πυραυλικά συστήματα. Η εγκατάσταση βρίσκεται υπό διεθνείς κυρώσεις από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Every Russian defense facility that serves the war against Ukraine is a just target for our long-range sanctions.



Last night, FP-5 Flamingo missiles successfully struck the Titan-Barrikady facility in Volgograd. It is a major industrial complex where the enemy produces artillery… pic.twitter.com/JB5JmRjTAe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 27, 2026

Από την πλευρά της Ρωσίας, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βόλγκογκραντ, Αντρέι Μποτσάροφ, επιβεβαίωσε ότι «εναέριοι στόχοι υψηλής ταχύτητας» έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή Κρασνοοκτιάμπρσκι, χωρίς όμως να κατονομάσει το εργοστάσιο. Στη συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται το Titan-Barrikady.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ εκδηλώθηκαν περιορισμένες πυρκαγιές που τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο. Όπως υποστήριξε, δεν υπήρξαν ζημιές σε κατοικημένες περιοχές.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 175 ουκρανικά drones σε δέκα ρωσικές περιφέρειες και στην προσαρτημένη Κριμαία, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στην πυραυλική επίθεση στο Βόλγκογκραντ.

Παράλληλα, το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας επλήγησαν το αντιαεροπορικό σύστημα Pantsir-S1 στη Φεοδοσία και το πορθμείο Petropavlovsk κοντά στο Κερτς, στην κατεχόμενη Κριμαία.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι επιθέσεις εντάσσονται στη στρατηγική της Ουκρανίας να πλήξει τη ρωσική αμυντική βιομηχανία και να περιορίσει την παραγωγή οπλικών συστημάτων.

«Η εμβέλεια των ουκρανικών πληγμάτων μεγάλου βεληνεκούς συνεχίζει να διευρύνεται. Είναι αυτή η πίεση, μέρα με τη μέρα, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια αξιοπρεπή ειρήνη», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

protothema.gr