Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε υποστατικό εντός της κτηνοτροφικής περιοχής Λιοπετριού, με τον ιδιοκτήτη να μεταφέρεται στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου, αφού εισέπνευσε καπνό.

Η κλήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λήφθηκε στις 18:35. Στο σημείο ανταποκρίθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» και Υπαίθρου Ξυλοφάγου.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από τον ιδιοκτήτη πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τα μέλη της Πυροσβεστικής προχώρησαν στη συνέχεια στην τελική κατάσβεση και στον εξαερισμό του χώρου.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο περιεχόμενο του υποστατικού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά προκλήθηκε από διαρροή σε θερμάστρα υγραερίου.