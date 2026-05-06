Προσωπικά αντικείμενα του αγαπημένου ηθοποιού της σειράς «Friends» Μάθιου Πέρι θα βγουν σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα, με τα έσοδα να διατίθενται υπέρ του μη κερδοσκοπικού ιδρύματός του για την καταπολέμηση του εθισμού.

Τα καθαρά έσοδα από τη δημοπρασία, που αρχίζει στις 5 Ιουνίου, θα «προωθήσουν την πιο ουσιαστική παρακαταθήκη του Μάθιου: την οικοδόμηση ενός μέλλοντος απαλλαγμένου από το στίγμα του εθισμού, όπου κάθε άνθρωπος που αναζητά ανάρρωση θα έχει πρόσβαση στη φροντίδα, τους πόρους και την κοινότητα που χρειάζεται για να ευημερήσει», σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου Heritage Auctions.

Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται επίσης το Matthew Perry Foundation Fellowship in Addiction Medicine στο Massachusetts General Hospital, το Healing Appalachia, ένα μουσικό φεστιβάλ νηφαλιότητας με επίκεντρο την ανάρρωση, καθώς και επιχορηγήσεις σε οργανώσεις βάσης που δραστηριοποιούνται στην πρώτη γραμμή της απεξάρτησης. Ο πέντε φορές υποψήφιος για Emmy πάλεψε με τους εθισμούς στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του.

«Ο Μάθιου Πέρι ήταν ένας άνθρωπος που το κοινό ένιωθε ότι πραγματικά γνώριζε. Μέσα από τη δουλειά του και την ειλικρίνειά του, δημιούργησε μια σύνδεση με θεατές σε όλο τον κόσμο που ξεπερνούσε κατά πολύ την οθόνη», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Heritage Auctions, Τζο Μανταλένα. «Αυτή η δημοπρασία συγκεντρώνει τα προσωπικά αντικείμενα και τα πάθη που διαμόρφωσαν τη ζωή του, προσφέροντας στους θαυμαστές έναν ουσιαστικό τρόπο να συνδεθούν με την ιστορία του», αναφέρεται.

Personal Items From Matthew Perry Are Going Up for Auction https://t.co/mcAIKDSJ3j May 5, 2026

«Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι επιτρέπει σε αυτή τη σύνδεση να κάνει πραγματικό καλό, στηρίζοντας το Ίδρυμα Μάθιου Πέρι και συνεχίζοντας την αποστολή του να βοηθήσει άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τον εθισμό. Είναι ένας ισχυρός τρόπος για να συνεχίσει να ζει η παρακαταθήκη του και να ενώσει τους ανθρώπους γύρω από κάτι που είχε βαθιά σημασία για εκείνον», επισημαίνεται.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που σχετίζονται με τη σειρά «Friends» και θα βγουν σε δημοπρασία είναι μια συλλογή 26 σεναρίων, δύο ακόμη υπογεγραμμένα από τον Πέρι, την Τζένιφερ Άνιστον, την Κόρτνεϊ Κοξ, τη Λίσα Κούντροου, τον Ματ ΛεΜπλανκ και τον Ντέιβιντ Σουίμερ, τα οποία δωρίστηκαν από τη Warner Bros., ένα φωτογραφικό άλμπουμ με τίτλο «The One With the Last Supper», με μια επιστολή από την «Τζένι» στο πίσω μέρος, καθώς και το αντίγραφο που είχε ο Πέρι από το εμβληματικό κίτρινο πλαίσιο του ματάκιου της πόρτας από το διαμέρισμα της Μόνικα.

Στη δημοπρασία θα διατεθεί επίσης το βραβείο SAG που είχε απονεμηθεί στον Πέρι το 1995 για την εξαιρετική ερμηνεία συνόλου σε τηλεοπτική κωμική σειρά, καθώς και έργα τέχνης καλλιτεχνών όπως ο Banksy και ο Mel Bochner.

Matthew Perry's Personal Items, Including Friends Memorabilia and Collected Art, Set to Go to Auction https://t.co/3qrlACFUzo May 5, 2026

Η διαδικασία για τη δημοπρασία της περιουσίας του Μάθιου Πέρι ανοίγει σήμερα, δίνοντας στους συλλέκτες τη δυνατότητα να καταθέσουν προσφορές πριν από την έναρξη της ζωντανής δημοπρασίας. Τα αντικείμενα θα μπορούν να εκτεθούν για το κοινό στο showroom του Heritage Auctions στο Μπέβερλι Χιλς από τις 18 έως τις 29 Μαΐου, πριν από τη δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί online και με φυσική παρουσία στο Ντάλας στις 5 Ιουνίου.

«Ο Μάθιου πίστευε ότι ο εθισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται με συμπόνια και επιστήμη, όχι με στίγμα και σιωπή», δήλωσε η Λίσα Κάστελερ Κάλιο, CEO του Ιδρύματος Μάθιου Πέρι. «Αυτή η δημοπρασία τροφοδοτεί το έργο του ιδρύματος για τη διεύρυνση της πρόσβασης σε τεκμηριωμένη φροντίδα και την αντιμετώπιση του στίγματος. Είναι ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο διασφαλίζουμε ότι κανείς δεν χρειάζεται να παλεύει μόνος του με αυτή την ασθένεια».

protothema.gr