Πέθανε η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Η δυσάρεστη είδηση ανακοινώθηκε την Τρίτη 28 Απριλίου, έπειτα από δημοσίευση του βουλευτή και ηθοποιού στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μέσω της οποίας αποχαιρέτισε την Ελπίδα Μαζαράκη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το τελευταίο «αντίο» στην εκλιπούσα θα ειπωθεί την Πέμπτη στις 12 μ.μ. στο νέο κοιμητήριο της Γλυφάδας.

Όπως έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας: «Με πολλή θλίψη πληροφορήθηκα πριν λίγο από τον αδερφό της ότι η αγαπημένη μας και αξιοπρεπέστατη συνάδελφός μας, ηθοποιός, η Ελπίδα Μαζαράκη έφυγε από τη ζωή. Από το 1972 ως το 2004 συμμετείχε σε ταινίες, σειρές, εκπομπές με πολύ ωραίους χαρακτηριστικούς ρόλους μεγάλης γκάμας. Ευγενική φυσιογνωμία του θεάτρου μας, παρούσα παντού. Πριν έναν μήνα με φώναξε στο ωραίο σπίτι της στην Γλυφάδα και μας δώρισε για το βεστιάριο του ΤΑΣΕΗ την ακριβή γκαρνταρόμπα του συζύγου της που έφυγε πρόσφατα κι αυτός και δικά της. Σε ευχαριστούμε αγαπημένη μας Ελπίδα. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Πέμπτη στις 12 μ.μ. από το νέο κοιμητήριο της Γλυφάδας».

Δείτε την ανάρτησή του

protothema.gr