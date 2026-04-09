Η Τζάσβιν Σάνγκα καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση θανάτου του ηθοποιού Μάθιου Πέρι από υπερβολική δόση κεταμίνης.

Ο Μάθιου Πέρι, που πάλευε με τον εθισμό για χρόνια, βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του στο Λος Άντζελες τον Οκτώβριο του 2023, με την είδηση του θανάτου του να συγκλονίζει τον κόσμο.

Η 42χρονη Τζάσβιν Σάνγκα δήλωσε ένοχη τον Σεπτέμβριο για πέντε κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η διανομή κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο ή σωματική βλάβη με συνέπεια τον θάνατο του αγαπημένου κωμικού ηθοποιού.

Η «γιάφκα» και οι παράνομες δραστηριότητες

Οι αρχές εντόπισαν ένα δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών, για το οποίο κατηγορούνται συνολικά πέντε άτομα, τα οποία και παραδέχτηκαν την ενοχή τους. Η Τζάσβιν Σάνγκα διηύθυνε τη δραστηριότητα από το σπίτι της στο βόρειο Χόλιγουντ, το οποίο χρησιμοποιούσε ως σημείο εφοδιασμού για άλλους διανομείς. Μέσω αυτής της αλυσίδας, ο ηθοποιός έλαβε και έκανε πολλαπλές δόσεις κεταμίνης την ημέρα του θανάτου του.

Το σπίτι της Σάνγκα στο βόρειο Χόλιγουντ περιγράφηκε από τις αρχές ως «εμπορικό κέντρο πώλησης ναρκωτικών», με τους εισαγγελείς να τονίζουν ότι με αυτή τη δραστηριότητά της χρηματοδοτούσε έναν πολυτελή τρόπο ζωής.

Τα αίτια του θανάτου του Μάθιου Πέρι

Οι έρευνες έδειξαν ότι ο θάνατος του ηθοποιού προκλήθηκε από οξεία επίδραση της κεταμίνης. Η κεταμίνη είναι ένα αναισθητικό με παραισθησιογόνες ιδιότητες και χορηγείται μόνο υπό ιατρική επίβλεψη.

Ο Πέρι, που είχε δημοσίως μιλήσει για τη μάχη του με τον εθισμό, χρησιμοποιούσε την κεταμίνη εντός ιατρικού πλαισίου και συγκεκριμένα για την κατάθλιψη από την οποία έπασχε, ενώ στράφηκε σε παράνομες πηγές για να την αποκτήσει, όταν οι γιατροί του αρνήθηκαν να αυξήσουν τη δόση του.

Η οικογένεια ζητά δικαιοσύνη – Τι είπαν οι εισαγγελείς

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς χαρακτήρισαν τη συμπεριφορά της Σάνγκα «ψυχρή και ανάλγητη», επισημαίνοντας ότι συνέχισε την παράνομη πώληση ναρκωτικών ακόμη και μετά από προηγούμενο θάνατο «πελάτη» της. Η οικογένεια του Πέρι ζήτησε από το δικαστήριο την επιβολή της μέγιστης δυνατής ποινής, ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες τραγωδίες στο μέλλον.

Ο πατριός του Μάθιου Πέρι, Κιθ Μόρισον, απευθυνόμενος στη Σάνγκα, μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, της είπε: «Προμήθευσες έναν εξαρτημένο».

«Εσύ το προκάλεσες αυτό. Επέλεξες έναν τρόπο ζωής που βλάπτει τους ανθρώπους» δήλωσε πριν από την καταδίκη η μητριά του Πέρι, Ντέμπι Πέρι, και ζήτησε από τον δικαστή τη μέγιστη ποινή, ώστε να μην έχει δυνατότητα να βλάψει άλλες οικογένειες στο μέλλον.

Καταδίκες συνεργατών και ευρύτερο πλαίσιο

Άλλοι κατηγορούμενοι στην υπόθεση περιλαμβάνουν γιατρούς και τον βοηθό του ηθοποιού, οι οποίοι επίσης έχουν λάβει ποινές ή αναμένουν να δικαστούν. Ένας γιατρός έχει ήδη καταδικαστεί σε φυλάκιση, ενώ άλλοι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές όπως κατ’ οίκον περιορισμό ή επερχόμενες δίκες για ρόλο τους στη διακίνηση κεταμίνης.

Η Τζάσβιν Σάνγκα θα εκτίσει 15 χρόνια φυλάκισης, ενώ η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την παράνομη διάθεση ναρκωτικών και τις συνέπειες στα θύματα.

