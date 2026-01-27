Μέχρι 160 τόνους άσφαλτο ανά ώρα ή 1.280 τόνους το οκτάωρο, θα είναι σε θέση να παράγει η μονάδα ασφαλτικού σκυροδέματος η οποία προορίζεται να λειτουργήσει στην Παρεκκλησιά.

Για την παραγωγή της ασφάλτου θα χρησιμοποιούνται περίπου 1.230 τόνοι αδρανών υλικών (αμμοχάλικα) την ημέρα.

Όσον αφορά την κατανάλωση νερού, η εταιρεία διαθέτει άδεια άντλησης μέχρι 25.000 τόνους ετησίως.

Σχετικά με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ασφαλτικής μονάδας, υπολογίζεται στο 1.500.000 kWh/year (1,5 εκατομμύριο κιλοβατώρες ετησίως).

Η σχετική διαβούλευση για την αδειοδότηση της μονάδας βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον κοινοτάρχη κ. Μενέλαο Μενελάου, να έχει εκφράσει, σε πρώτη φάση, την άρνηση της κοινότητας στη λειτουργία της μονάδας, επικαλούμενος κυρίως την αναμενόμενη κυκλοφοριακή επιβάρυνση της περιοχής. Ο κοινοτάρχης είχε υποδείξει, πως η περιοχή (στην οποία λειτουργεί ήδη σκυροθραυστική μονάδα υφιστάμενου λατομείου), είναι βεβαρημένη και από περιβαλλοντικής απόψεως.

Όταν έγινε η αρχική παρουσίαση του έργου, ο κοινοτάρχης είχε αναφέρει, πως «για να μπορέσει η κοινότητα να δει με θετικότητα το προτεινόμενο έργο, πρέπει πρώτα να εξευρεθούν λύσεις από το κράτος οι οποίες θα βελτιώσουν και θα επιλύσουν τόσο το κυκλοφοριακό όσο και τα περιβαλλοντικά ζητήματα που επικρατούν σήμερα στην κοινότητα».

Ερωτηθείς για τα κυκλοφοριακά προβλήματα τα οποία επικαλείται, ανέφερε στον «Φ», ότι καθημερινά η κοινότητα επιβαρύνεται με 12.000 – 14.000 οχήματα στα οποία θα προστεθούν και άλλα (κυρίως φορτηγά) χωρίς να έχουν ληφθεί μέτρα άμβλυνσης της ήδη βεβαρημένης κατάστασης. Είπε επίσης, πως στην Παρεκκλησιά λειτουργεί ήδη μονάδα χωρίς άδεια. Η θέση μας σχετικά με την αίτηση που έχει υποβληθεί, είναι αρνητική, συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με την εταιρεία, σκοπός της είναι η δημιουργία σύγχρονης Μονάδας Παραγωγής Ασφαλτικού Σκυροδέματος με στόχο την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντος, ενώ έχει στόχο την κάλυψη των αναγκών της κυπριακής αγοράς.

Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης, πως ο σύγχρονος εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί (με τεχνολογίες αντιρύπανσης και λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν) αποτελούν περιβαλλοντικά βιώσιμη λύση λειτουργίας τέτοιου τύπου βιομηχανικής μονάδας.

Σημειώνεται, πως η τυπική σύσταση του ασφαλτομίγματος είναι: α) αδρανή υλικά 84-96%, β) Άσφαλτος από 4-7% και γ) Παιπάλη από 0% έως 9%.

Η Μονάδα Ασφαλτικού Σκυροδέματος θα καταλαμβάνει έκταση 1.500 m2 (τετραγωνικών μέτρων) και θα αποτελείται από υπαίθρια μεταλλική κατασκευή, η οποία θα συναρμολογηθεί στην τοποθεσία ανέγερσης της Άμεσης Περιοχής Μελέτης (ΑΠΜ).

Κατά τη λειτουργία της μονάδας θα χρησιμοποιούνται κυρίως αδρανή υλικά (σκύρα και άμμος) και μικρές ποσότητες νερού για διαβροχή των οδικών προσβάσεων και των χώρων αποθήκευσης αδρανών προς αποφυγή διασποράς σκόνης στην Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης (ΕΠΜ). Η προμήθεια των αδρανών υλικών θα γίνεται από το υφιστάμενο λατομείο και η μέγιστη ποσότητα που θα χρησιμοποιείται θα είναι περίπου 1.230 tn/ημέρα (τόνους ημερησίως).

Η δημόσια διαβούλευση παραμένει ανοικτή για το κοινό έως τις 7 Φεβρουαρίου 2026 και μέχρι τότε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να εκφράζει τις απόψεις του.