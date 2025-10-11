Δύο βασικά αιτήματα του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου έχουν απορριφθεί, επιδεινώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης των περίπου 40 κατοίκων της κοινότητας, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Ανδρέα Νεοκλέους. Όπως ανέφερε, τα αιτήματα αφορούσαν τη συντήρηση του ιατρικού κέντρου και τη δημιουργία πλατείας για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ο κ. Νεοκλέους δήλωσε ότι το κτήριο του ιατρικού κέντρου βρίσκεται σε κακή κατάσταση και χρήζει άμεσης συντήρησης, καθώς από τα παλαιωμένα παράθυρα στάζουν νερά, ενώ το πρόβλημα εντείνεται τον χειμώνα λόγω του ψύχους. Η κοινότητα βρίσκεται σε υψόμετρο 740 μέτρων, γεγονός που καθιστά τις συνθήκες ακόμη πιο δύσκολες.

Κόστος συντήρησης και απορρίψεις

Το Κ.Σ. Αγίου Νικολάου, η Επαρχιακή Διοίκηση και η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών υπολόγισαν το κόστος συντήρησης του ιατρικού κέντρου σε 16.000 ευρώ, όμως το αίτημα απορρίφθηκε. Αντίστοιχα, απορρίφθηκε και το αίτημα για τη δημιουργία πλατειακού χώρου, καθώς, όπως ενημερώθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, «στο σημείο διέρχεται αργάκι».

Η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών απάντησε ότι δεν είναι πολιτική της Υπηρεσίας να συντηρεί ιατρικά κέντρα, εξήγησε ο κοινοτάρχης.

Ζητήματα ύδρευσης και καθημερινότητας

Ο κ. Νεοκλέους επισήμανε ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι ορεινό τουρκοκυπριακό χωριό όπου οι κάτοικοι «δίνουν αγώνα επιβίωσης». Ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα, πρόσθεσε, αφορά την παροχή νερού που μεταφέρεται με τουρμπίνες από την Κοιλάδα του Διαρίζου.

«Παρόλες τις υποσχέσεις που δόθηκαν όταν έγινε το φράγμα της Αρμίνου ότι θα παραχωρείτο αρκετό νερό για τις καλλιέργειες, τελικά μας παρέχουν πολύ λίγο νερό, με αποτέλεσμα ο κόσμος να αγανακτεί», δήλωσε.