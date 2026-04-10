Νέα ερωτήματα για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του βρετανικού στόλου προκαλεί το περιστατικό με το αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων HMS Dragon, το οποίο παρουσίασε σοβαρή βλάβη σχεδόν αμέσως μετά την άφιξή του στην Κύπρο, στην αεροπορική βάση Ακρωτηρίου.

Επισήμως, το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο για «βραχυπρόθεσμη συντήρηση» που αφορά το σύστημα παροχής νερού του πλοίου. Ωστόσο, δημοσίευμα της Defense Express αναφέρει ότι οι πληροφορίες και αναλύσεις συγκλίνουν στο ότι το πρόβλημα είναι βαθύτερο και εντάσσεται σε μια ευρύτερη αλυσίδα τεχνικών δυσλειτουργιών που ταλανίζουν τα αντιτορπιλικά τύπου Type 45 εδώ και χρόνια.

Το HMS Dragon παραμένει δεμένο σε προβλήτα σε βάση της Ανατολικής Μεσογείου, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα επανέναρξης της αποστολής του, την ώρα που στο Ηνωμένο Βασίλειο εντείνεται η κριτική προς την κυβέρνηση για την κατάσταση του στόλου. Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας διατηρεί συγκρατημένη στάση, αποδίδοντας την κατάσταση στην πολυπλοκότητα των επιχειρησιακών αναπτύξεων.

Τα προβλήματα των αντιτορπιλικών Type 45 δεν είναι καινούργια. Από την ένταξή τους στην υπηρεσία, από το 2010, αντιμετωπίζουν ζητήματα που σχετίζονται με το σύστημα πρόωσης και συγκεκριμένα με τις αεριοστρόβιλες WR-21 της Rolls-Royce, οι οποίες παρουσίασαν σχεδιαστικές αδυναμίες στο σύστημα ψύξης. Το πρόβλημα αποδόθηκε σε επιμέρους σχεδιαστικές ευθύνες και οδήγησε σε εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης (Power Improvement Project – PIP), με αντικατάσταση των γεννητριών και ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας των πλοίων.

Παρά τις παρεμβάσεις, μόλις δύο από τα έξι αντιτορπιλικά της κλάσης θεωρούνται πλήρως επιχειρησιακά χωρίς περιορισμούς, γεγονός που αναδεικνύει τη δομική πίεση που αντιμετωπίζει το Βασιλικό Ναυτικό.

Το HMS Dragon είχε επιλεγεί για ανάπτυξη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με βασική αποστολή την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας, ιδιαίτερα μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Shahed κατά της βάσης Ακρωτηρίου στις 2 Μαρτίου. Η ανάπτυξή του επισπεύστηκε, με την προετοιμασία να ολοκληρώνεται σε ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο.

Το πλοίο απέπλευσε από το Πόρτσμουθ στις 10 Μαρτίου, ωστόσο κατά τη διαδρομή προς το Γιβραλτάρ φέρεται να αντιμετώπισε δυσμενείς καιρικές συνθήκες αλλά και τεχνικά ζητήματα. Έφτασε στην περιοχή επιχειρήσεων κοντά στην Κύπρο μόλις στις 24 Μαρτίου, πριν τεθεί εκ νέου εκτός ενεργού δράσης στις αρχές Απριλίου.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η υπόθεση του HMS Dragon δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά αναδεικνύει βαθύτερα διαρθρωτικά προβλήματα, όπως ο περιορισμένος αριθμός πλοίων της κλάσης, που δυσχεραίνει την κάλυψη των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών της Βρετανίας διεθνώς.

HMS Dragon has begun her journey to the eastern Mediterranean to join the UK's defensive operations in the region.



Την ίδια στιγμή, η αποστολή ενός τέτοιου πλοίου στην Κύπρο συνδέεται κυρίως με την ανάγκη παροχής αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής προστασίας. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν διαθέτει επί του παρόντος χερσαία συστήματα αεράμυνας ικανά να αντιμετωπίσουν βαλλιστικούς πυραύλους, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για ενίσχυση των δυνατοτήτων αντιπυραυλικής άμυνας.

Το περιστατικό με το HMS Dragon έρχεται, έτσι, να αναδείξει όχι μόνο τεχνικές αδυναμίες, αλλά και ευρύτερα ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρησιακής επάρκειας του βρετανικού αμυντικού μηχανισμού.