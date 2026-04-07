Σε λιμάνι υποχρεώθηκε να καταπλεύσει το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon, το οποίο είχε αναπτυχθεί ανοιχτά της Κύπρου για την ενίσχυση της προστασίας των Βρετανικών Βάσεων, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, το πλοίο αντιμετωπίζει ένα τεχνικό πρόβλημα και θα περάσει από διαδικασία συντήρησης.

«Το HMS Dragon θα παραμείνει σε πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ικανό να αποπλεύσει σε σύντομο χρονικό διάστημα εάν χρειαστεί», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Το αντιτορπιλικό αναχώρησε από το Πόρτσμουθ στις 10 Μαρτίου και μετέβη στην ανατολική Μεσόγειο ώστε να προστατεύσει τις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι, που είχαν δεχθεί πλήγμα από ένα drone ιρανικής κατασκευής.

euronews.gr