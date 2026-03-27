Με ένα μόνο αντιτορπιλικό να αποστέλλεται στη Μεσόγειο και τη Γερμανία να αναλαμβάνει τη διοίκηση μιας ναυτικής αποστολής του ΝΑΤΟ, ο πόλεμος που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή βάζει σε δοκιμασία τα όρια του βρετανικού ναυτικού, που για ορισμένους αναλυτές αποτελεί ντροπή για μια κάποτε περήφανη ναυτική δύναμη.

Η σύγκρουση, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τις αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν, έφερε στην επιφάνεια τις επιπτώσεις ετών υποεπενδύσεων και καθυστερήσεων, αφήνοντας το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό ουσιαστικά απόν από τη Μέση Ανατολή.

Η διαμάχη σχετικά με τις ναυτικές δυνατότητες της Βρετανίας ξέσπασε αρχικά λόγω της αργής ανάπτυξης του αντιτορπιλικού HMS Dragon για την προστασία των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, μία εκ των οποίων χτυπήθηκε από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος την 1η Μαρτίου. Το πλοίο έφτασε στην Κύπρο μετά από τρεις εβδομάδες.

Εν τω μεταξύ, η Γαλλία ήδη είχε αναπτύξει το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, ενώ η Ιταλία και η Ελλάδα έστειλαν και αυτές άμεσα φρεγάτες για την προστασία του νησιού. Η συντηρητική εφημερίδα Daily Telegraph χαρακτήρισε τη σύγκριση «ντροπιαστική» για τη Βρετανία.

Αυτή την εβδομάδα η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει αυτή τον Απρίλιο τη διοίκηση μιας ναυτικής αποστολής του ΝΑΤΟ στον Βόρειο Ατλαντικό, αντί της Βρετανίας, η οποία επρόκειτο να αναθέσει τον ρόλο αυτό στο HMS Dragon, αλλά δεν ήταν σε θέση να αναπτύξει άλλο σκάφος.

Ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι παραδέχτηκε ότι δεν είναι ευχαριστημένος με την κατάσταση που υπάρχει με τα βρετανικά πολεμικά πλοία. «Πρέπει να λάβω αποφάσεις με βάση αυτά που έχουμε», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει πλέον 17 φρεγάτες και αντιτορπιλικά, σε σύγκριση με τα 23 σκάφη που είχε ο πολεμικός στόλος όταν οι Εργατικοί ήταν τελευταία φορά στην εξουσία το 2010.

Ακόμη και η Στρατηγική Αναθεώρηση της Άμυνας της βρετανικής κυβέρνησης που δημοσιεύθηκε πέρυσι εξέφραζε τη λύπη της για το γεγονός ότι το κόστος συντήρησης των πολεμικών πλοίων αυξάνεται λόγω της γήρανσης του στόλου.

Ένα πραγματικό πλήγμα για το Βασιλικό Ναυτικό, το οποίο για αιώνες υπήρξε στυλοβάτης της βρετανικής αυτοκρατορίας σε όλο τον κόσμο, κυριαρχώντας στους ωκεανούς και μετατρέποντας το νησί σε παγκόσμια δύναμη.

Η επόμενη γενιά πολεμικών πλοίων – οκτώ φρεγάτες Type 26 και πέντε Type 31 – δεν αναμένεται να είναι έτοιμες πριν από το 2028-2029 λόγω καθυστερήσεων, γεγονός που ωθεί πολλούς ειδικούς να προειδοποιούν για μείωση των δυνατοτήτων του βρετανικού ναυτικού τα επόμενα χρόνια.

