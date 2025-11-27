Απροσπέλαστο είναι το Γυμνάσιο Ακροπόλεως τις ώρες αιχμής – κατά την άφιξη και αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο – γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους τόσο για την ασφάλεια των παιδιών όσο και για την προστασία του πρασίνου της περιοχής. Ο χώρος, εκτός από το Γυμνάσιο Ακροπόλεως, στεγάζει και την Αγγλική Σχολή, ενώ λίγα μέτρα πιο κάτω βρίσκεται το Junior School, με αποτέλεσμα να εντείνεται το κυκλοφοριακό χάος που ταλανίζει για χρόνια γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η έλλειψη της επαρκούς πρόσβασης απασχόλησε τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Μεταφορών της Βουλής, με τον βουλευτή του ΔΗΚΟ Χρύση Παντελίδη, ο οποίος ενέγραψε το θέμα, να αναφέρει ότι υπάρχει μόνο μια είσοδος και έξοδος για πέραν των 1.200 μαθητών. Μάλιστα, όπως είπε, το πρωί και το μεσημέρι προκαλείται ακινησία αυτοκινήτων για πάρα πολλά λεπτά και διερωτήθηκε τι θα συμβεί εάν ποτέ χρειαστεί να μεταβεί στο σημείο ασθενοφόρο ή πυροσβεστικό όχημα. Οι αρμόδιοι φορείς και τα εμπλεκόμενα μέρη αναφέρθηκαν σε πιθανές πολεοδομικές λύσεις που μπορούν να αμβλύνουν το πρόβλημα, ενώ από πλευράς Αγγλικής Σχολής αναφέρθηκε πως στο τραπέζι βρίσκεται και η αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας της.

Αποφασίστηκαν μέτρα τα οποία δεν υλοποιήθηκαν ποτέ

Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίας βρέθηκαν μέτρα τα οποία αποφασίστηκαν με την πάροδο των χρόνων αλλά δεν εκτελέστηκαν ποτέ, επειδή ο Δήμος Στροβόλου αδυνατούσε να εξασφαλίσει κονδύλι (ύψους 10.000 ευρώ) για να διεξάγει την τοπογραφική μελέτη της επηρεαζόμενης περιοχής. Επιπρόσθετα, φαίνεται να υπάρχει αλαλούμ σε σχέση με το ποια είναι η αρμόδια Αρχή υλοποίησης των έργων. Όπως επισημάνθηκε από το υπουργείο Μεταφορών, το θέμα απασχόλησε αρμόδια Τεχνική Επιτροπή του υπουργείου τρεις φορές μέχρι σήμερα και, αφότου εντοπίστηκαν διάφορα προβλήματα, αποφασίστηκαν μέτρα τα οποία δεν υλοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα, αυτά αφορούν:

Δημιουργία υποδομών εντός του English School για πεζούς και ποδηλάτες

για πεζούς και ποδηλάτες Ενίσχυση του θεσμού των σχολικών λεωφορείων με τη δημιουργία επιπρόσθετων στάσεων

με τη δημιουργία επιπρόσθετων στάσεων Δημιουργία δύο επιπρόσθετων χώρων στάθμευσης στα άκρα των δυο σχολείων

στα άκρα των δυο σχολείων Η έξοδος του English School προς τον κυκλικό κόμβο του Προεδρικού να διαπλατυνθεί με μια επιπρόσθετη λωρίδα

Από πλευράς Αστυνομίας, πριν από περίπου έξι χρόνια, είχε υιοθετηθεί απόφαση για επέκταση των δύο υφιστάμενων λωρίδων κοντά στα φώτα του Αγρότη, οι οποίες θα έσμιγαν στον κυκλικό κόμβο του Προεδρικού Μεγάρου. Το έργο όχι μόνο δεν έγινε, αλλά ούτε πρόκειται να γίνει σύντομα, καθώς, όπως λέχθηκε, το 2026 η Κυπριακή Δημοκρατία θα αναλάβει την Προεδρία της Ε.Ε. και κοντά στο Προεδρικό θα διακινούνται αρκετά οχήματα επισήμων.

Επιπλέον, το 2024, η Σχολική Εφορεία Λευκωσίας είχε εισηγηθεί τα πιο κάτω μέτρα:

Τη δημιουργία χώρων στάθμευσης ολιγόλεπτης στάθμευσης για εξυπηρέτηση των γονιών στην οδό 28ης Οκτωβρίου όσο και στην οδό Στέλιου Μαυρομμάτη, δίπλα από υφιστάμενο δημοτικό χώρο στάθμευσης.

για εξυπηρέτηση των γονιών στην οδό 28ης Οκτωβρίου όσο και στην οδό Στέλιου Μαυρομμάτη, δίπλα από υφιστάμενο δημοτικό χώρο στάθμευσης. Τη δημιουργία γέφυρας πεζών και ποδηλατιστών στην φωτοελεγχόμενη συμβολή της λεωφόρου Προεδρικού Μεγάρου – λεωφόρου Στροβόλου – Αρχιεπισκόπου Κυπριανού (Βιβλιοπωλείο ΑΓΡΟΤΗΣ), έχοντας ενσωματώσει και τη μελέτη κατασκευής τρίτης λωρίδας στην λεωφόρο Στροβόλου παρά την συμβολή της με την Αρχιεπισκόπου Κυπριανού.

στην φωτοελεγχόμενη συμβολή της λεωφόρου Προεδρικού Μεγάρου – λεωφόρου Στροβόλου – Αρχιεπισκόπου Κυπριανού (Βιβλιοπωλείο ΑΓΡΟΤΗΣ), έχοντας ενσωματώσει και τη μελέτη κατασκευής τρίτης λωρίδας στην λεωφόρο Στροβόλου παρά την συμβολή της με την Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Τη δημιουργία εσωτερικού δικτύου πεζόδρομων – ποδηλατοδρόμων που να εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών τόσο του Γυμνασίου Ακροπόλεως όσο και του English School.

– ποδηλατοδρόμων που να εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών τόσο του Γυμνασίου Ακροπόλεως όσο και του English School.

Ανέλαβε πρωτοβουλία η Σχολική Εφορεία

Μετά και τα όσα ακούστηκαν ενώπιον της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, Νίκος Μεγαλέμος, ανέφερε πως η Εφορεία θα αναλάβει την υλοποίηση της τοπογραφικής μελέτης, με χρονοδιάγραμμα περίπου δύο μηνών. Ως εκ τούτου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας, ζήτησε να σταλεί επιστολή στην Επιτροπή περί τα μέσα Ιανουαρίου για την εξέλιξη του έργου.

Εξετάζει αλλαγή ωραρίου η Αγγλική Σχολή

Πέραν των πιο πάνω λύσεων, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγγλικής σχολής, Νικόλας Κυριακίδης, ανέφερε πως εξετάζεται το ενδεχόμενο να διαφοροποιηθεί το ωράριο που θα ξεκινούν μαθήματα οι μαθητές της Αγγλικής Σχολής. Ωστόσο, διευκρίνισε πως είναι κάτι που εξετάζεται, καθώς δεν έχουν γίνει ακόμα μελέτες για το πώς και εάν ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είναι βοηθητικό. Ο κ. Κυριακίδης ξεκαθάρισε επίσης πως υπάρχει ένα σημείο από το οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Την ίδια ώρα εξέφρασε την ετοιμότητα της Αγγλικής Σχολής να συνδράμει στην τοπογραφική μελέτη για να διαφανούν οι βέλτιστες λύσεις.