Κυκλοφοριακό πρόβλημα παρατηρήθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού παρά το ύψος της βιομηχανικής περιοχής Ιδαλίου λόγω τροχαίου ατυχήματος στο οποίο ενεπλάκησαν πέντε οχήματα. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές, η Αστυνομία ενημερώθηκε για το τροχαίο ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο και να προβεί και στις απαραίτητες ρυθμίσεις για διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Στη σκηνή βρέθηκαν μέλη της τροχαίας Αρχηγείου της Αστυνομίας για διερεύνηση του συμβάντος, ενώ δεν σημειώθηκε οποιοσδήποτε τραυματισμός.