Σε κινητοποίηση κατήλθαν το μεσημέρι της Δευτέρας (11/05) κτηνοτρόφοι στην περιοχή του Παλιομετόχου, αντιδρώντας έντονα στον σχεδιασμό για μεταφορά θανατωμένων ζώων από άλλες περιοχές, με σκοπό την ταφή τους στο συγκεκριμένο σημείο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι διαμαρτυρόμενοι απέκοψαν δρόμους της περιοχής, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς. Στη διαμαρτυρία συμμετέχουν και κάτοικοι του Παλιομετόχου, οι οποίοι στέκονται στο πλευρό των κτηνοτρόφων και εκφράζουν ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από την ταφή των ζώων στην περιοχή.

Οι κτηνοτρόφοι υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη πρακτική παραβιάζει τα πρωτόκολλα και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέρουν, οι προβλεπόμενες διαδικασίες ορίζουν ότι η ταφή μολυσμένων ζώων πρέπει να γίνεται κοντά στη φάρμα από την οποία προέρχονται, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος διασποράς της νόσου.