Ασκήσεις επί χάρτου για τις προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών έχουν ήδη αρχίσει στο κομματικό παρασκήνιο. Το δεδομένο είναι η εφαρμογή του κανονισμού σύμφωνα με τον οποίο προεδρίες επιτροπών δικαιούνται μόνο τα κόμματα που συγκροτούν κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή όσα διαθέτουν επτά βουλευτές και άνω και άρα μόνο ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ.

Πριν ακόμη διαλυθεί η προηγούμενη Βουλή, είχε ξεκινήσει συζήτηση για συνένωση ορισμένων επιτροπών, όπως της Επιτροπής Νομικών με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Επιτροπής Θεσμών με την Επιτροπή Ελέγχου. Το ΕΛΑΜ απέστειλε, επίσης, επιστολή στον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Βουλής, με εισήγηση για συνένωση της Επιτροπής Γεωργίας με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ωστόσο, τουλάχιστον το ΑΚΕΛ δεν εμφανίζεται θετικό σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Στην περίπτωση συνένωσης της Νομικών με την Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Ελέγχου με την Θεσμών, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές θα μειωθούν από 16 σε 14.

Στην προηγούμενη Βουλή, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ είχαν από πέντε προεδρίες, το ΔΗΚΟ τρεις, ενώ από μία είχαν ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι. Ο ΔΗΣΥ είχε τις προεδρίες των Επιτροπών Εξωτερικών, Υγείας, Νομικών, Θεσμών και Ενέργειας. Το ΑΚΕΛ είχε τις Επιτροπές Εσωτερικών, Γεωργίας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας και Προσφύγων. Το ΔΗΚΟ είχε τις Επιτροπές Οικονομικών, Ελέγχου και Παιδείας. Η ΕΔΕΚ είχε την Άμυνας, η ΔΗΠΑ την Μεταφορών και οι Οικολόγοι την Περιβάλλοντος.

Στην εξίσωση μπαίνει πλέον το ΕΛΑΜ, το οποίο φαίνεται ότι θα ζητήσει την Επιτροπή Γεωργίας και τουλάχιστον ακόμη μία προεδρία. Δεν αναμένεται, πάντως, να υπάρξει συναίνεση για να λάβει την Επιτροπή Άμυνας που είναι μαζί με την Μεταφορών και Περιβάλλοντος οι τρεις επιτροπές που δεν ανήκουν σε κανένα. Ερωτηματικό σε ποιόν θα μείνει η Επιτροπή στην περίπτωση συνένωσης Επιτροπών.

Από την προηγούμενη Βουλή αποχωρούν από προεδρίες επιτροπών ο Νίκος Τορναρίτης από την Νομικών, ο Ευθύμιος Δίπλαρος από την Υγείας, ο Κυριάκος Χατζηγιάννης από την Ενέργειας και ο Χάρης Γεωργιάδης από την Εξωτερικών. Τις θέσεις τους αναμένεται να λάβουν, δικαιωματικά, η Φωτεινή Τσιρίδου στην Νομικών και η Σάβια Ορφανίδου στην Επιτροπή Υγείας, ενώ για τις Επιτροπές Ενέργειας και Εξωτερικών το τοπίο παραμένει ανοικτό.

Στο ΑΚΕΛ αποχώρησε ο Άντρος Καυκαλιάς από την Επιτροπή Εργασίας, την οποία δεν αποκλείεται να αναλάβει ο Γιώργος Κουκουμάς.

Από το ΔΗΚΟ αποχώρησε ο Παύλος Μυλωνάς από την Επιτροπή Παιδείας, την οποία ίσως αναλάβει ο Χρύσανθος Σαββίδης.

Από το ΕΛΑΜ, πέραν του Χρίστου Χρίστου, τη δεύτερη προεδρία ενδέχεται να αναλάβει είτε ο Λίνος Παπαγιάννης είτε ο Σωτήρης Ιωάννου, με τον βουλευτή που δεν θα λάβει προεδρία να θεωρείται πιθανόν να αναλάβει καθήκοντα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.

Στον ΔΗΣΥ, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αναμένεται να αναλάβει ο Δημήτρης Δημητρίου, ενώ συνεχίζουν ο Γιώργος Λουκαΐδης στο ΑΚΕΛ και ο Πανίκος Λεωνίδου στο ΔΗΚΟ.