Η Chevron έδωσε «πράσινο φως» για την επέκταση της παραγωγής στο κοίτασμα Leviathan στο Ισραήλ, κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει τις προμήθειες φυσικού αερίου τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις περιφερειακές αγορές της Ανατολικής Μεσογείου.

Η απόφαση θα αυξήσει τις παραδόσεις αερίου προς χώρες όπως η Αίγυπτος και η Ιορδανία, καθώς η ζήτηση στην περιοχή συνεχίζει να αυξάνεται. Το Leviathan συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του ενεργειακού συστήματος του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η επέκταση θα αυξήσει τις συνολικές παραδόσεις από το κοίτασμα σε περίπου 21 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, όπως μεταδίδει το Reuters. Το έργο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία προς το τέλος της δεκαετίας, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο του Leviathan ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου.

Οι εξαγωγές προς την Αίγυπτο τροφοδοτούν μονάδες LNG, οι οποίες με τη σειρά τους προμηθεύουν φυσικό αέριο στην Ευρώπη, στοιχείο που αναβαθμίζει τη γεωοικονομική σημασία του κοιτάσματος.

Στους εταίρους του Leviathan περιλαμβάνονται η Chevron Mediterranean Ltd ως χειριστής με μερίδιο 39,66%, η NewMed Energy με 45,34% και η Ratio Energies με 15%. «Αυτό το ορόσημο καταδεικνύει τη συνεχή μας δέσμευση να συνεργαζόμαστε με το Κράτος του Ισραήλ για την ανάπτυξη των πόρων φυσικού αερίου και την παροχή βασικής ενέργειας σε εκατομμύρια ανθρώπους στο Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Ιορδανία», δήλωσε ο Τζακ Μπέικερ, γενικός διευθυντής της Chevron για την Ανατολική Μεσόγειο.

Τα ευρύτερα περιουσιακά στοιχεία της Chevron στην περιοχή περιλαμβάνουν επίσης το κοίτασμα Tamar ανοικτά του Ισραήλ και το κοίτασμα Aphrodite ανοικτά της Κύπρος, το οποίο βρίσκεται υπό ανάπτυξη.

Capital.gr